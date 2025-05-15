哮喘｜常被誤以為過敏或感冒？4症狀辨識哮喘徵兆助患者及早發現

每年5月的第一個星期二是「世界哮喘日」，但是醫師們都有一個擔憂，那就是哮喘初期症狀常被民眾誤認為只是普通過敏或感冒，導致診斷延遲，而且實際哮喘患者數可能有被低估的情況。



台灣國健署胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，台灣國健署成人哮喘盛行率約 12％、小孩約15％；治療上，短效緩解型吸入劑只能救急，暫時擴張支氣管，若走向嚴重型哮喘，惡化及住院機率高。真正控喘應以「抗發炎」為核心，強化病人用藥依從性與精準治療，有效延緩病情惡化。

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如何發現自己其實有哮喘？

根據台灣國健署資料，民眾可以透過「咻、閉、久、哇」四字口訣，辨識自身是不是有哮喘徵兆。這4字分別代表，咳嗽咻咻叫、胸口閉緊感、久咳不癒、反覆出現感冒症狀。

另一方面，為了提升哮喘診斷率，台灣中華民國診所協會全國聯合會與台灣分級醫療健康長照促進學會合作進行「氣喘（哮喘）疫起篩」計劃，特別針對基層診所患者進行哮喘四大症狀篩檢，提高篩檢率、診斷率，幫助患者早期發現、早期治療。

換言之，民眾如果有久咳情形可以前往診所就醫、請醫師幫忙做進一步的檢測，透過尖峰吐氣流速計（PEF）、評分表或肺功能機等看看是否有哮喘問題。

哮喘以「抗發炎治療」為主 嚴重型應加上生物製劑治療

陳育民說，哮喘需透過強化病人用藥依從性與精準治療，才能有效延緩病情惡化、改善肺功能，並防止中度患者進展為重症。因此，以抗發炎為核心治療策略，減少對短效緩解藥的依賴，不僅能穩定病情，更能降低碳排放。病人應落實規律回診與正確用藥，讓哮喘不再反覆發作。

此外，台灣健保署副署長龐一鳴說，目前治療哮喘已有生物製劑問世，往後生物相似性藥品會愈來愈多，治療選擇也會愈來愈多，但使用生物製劑、免抑制劑是高深的學問，患者須尋求專科醫師進行診斷及處方。他說，自己也有過敏體質，季節交替、沙塵暴等季節常有咳嗽等症狀，提醒哮喘病史患者於氣候轉變、空污時應戴口罩，避免病情惡化。

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哮喘是慢性病 不是沒症狀就不用理它

台灣國健署胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副秘書長劉景隆指出，哮喘是一種呼吸道慢性發炎疾病，臨床症狀包括反覆咳嗽、喘鳴，嚴重時胸悶、呼吸困難。治療應該要根據嚴重程度，使用不同劑量吸入抗發炎藥、吸入型類固醇、長效擴張劑等控制型藥物。他分享台灣一名50歲哮喘個案，因哮喘發作送急診，插呼吸器、裝葉克膜才救回一命。原來是因他長期只靠短效擴張劑，導致哮喘惡化，接受生物製劑治療及按時服藥，如今已恢復正常生活。

台灣國泰綜合醫院呼吸胸腔科主治醫師吳錦桐也強調，無症狀不代表沒有過敏性發炎，仍需長期使用含類固醇吸入劑控制，才能降低氣管過敏性發炎，降低發作，千萬不能因無症狀而停止吸藥，等有症狀時，反而需常跑急診，甚至住院插管，不僅增加風險，也打亂日常作息。此外，這些長期沒有控制的哮喘病人，久而久之，氣道可能會因長期慢性發炎而變形，造成呼吸道阻塞，肺功能變差，後續導致呼吸系統變得脆弱，反而經不起普通的健康挑戰。

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