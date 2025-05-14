腳中風｜行唔夠30分鐘腳開始發麻疼痛？認清腳中風5警號避免截肢

昨天還能輕鬆走一小時，最近走不到半小時，腳就開始發麻、疼痛，非得停下來休息？別只當作是「年紀大了」、「循環不好」！台灣萬芳醫院心臟內科廖子崴醫師提醒，這可能不是小問題，而是「腳中風」——周邊動脈阻塞疾病（PAD）正在悄悄找上門。



「腳中風」是什麼？為什麼會發生？

隨著年齡增長、慢性病纏身或家族遺傳影響，脂肪與膽固醇容易沉積在血管壁，形成「動脈粥狀硬化」的斑塊。當這些堆積物阻塞腿部血管時，就可能引發俗稱的「腳中風」，導致下肢血流不足、組織缺氧。若未及時處理，恐造成壞死、截肢，甚至危及生命。

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廖子崴說明，腳中風常見危險因子包括：

1. 糖尿病、高血壓、高血脂。

2. 吸煙。

3. 腎臟病。

4. 肥胖、年長。

5. 心血管疾病或家族病史。



當腳這樣警告你，千萬別無視！

廖子崴指出，「腳中風」初期症狀不明顯，但走路時會出現間歇性跛行（走一下就痛、休息後好轉），隨病情加重，還可能出現：

1. 腳冰冷、麻木刺痛。

2. 皮膚發白、發青，甚至發黑。

3. 傷口難癒合、潰爛。

4. 足部脈搏減弱或消失。

5. 走路痛到停不下來。



如果出現以上情況，不是補血、吃保健品能解決的，一定要儘早就醫！

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如何檢查、治療腳中風？

早期只需簡單檢查如踝肱指數（ABI）、超聲波、電腦斷層、磁力共振以及血管造影，即可發現問題。針對治療方式，廖子崴進一步說明，治療分為：

1. 輕度患者：調整生活習慣（戒煙、控制三高）、藥物改善血流。

2. 重度患者：氣球擴張、血栓溶解，必要時以手術繞道，甚至截肢。



關鍵在於「早發現、早處理」，才能避免不可逆的後果。

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醫師叮嚀：腳的「小毛病」，別等成「大災難」

「腳冰、腳麻、走一走就痛」不是正常老化現象！一旦症狀拖延惡化，從「走路痛」變成「傷口潰爛」，甚至進一步截肢，後悔也來不及。廖子崴呼籲，出現異常一定要盡早就醫，讓腳繼續帶著你去看更遠的風景。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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