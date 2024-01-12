哮喘｜成年後也有罹患哮喘風險？常見4症狀自我檢查預防發作

根據統計台灣約有200萬名哮喘人口，成人哮喘盛行率約10%、孩童則約20%，有高達70%的患者並不知道自己有哮喘。哮喘常見「4症狀」供人們初步自我評估。



台灣台大醫院癌醫中心分院副院長、台大醫學院內科臨床教授王鶴健在《健康2.0》頻道中說明，哮喘為一慢性的氣管發炎，導致呼吸道氣流受阻的疾病，在季節交替、溫度改變時就容易發作。根據統計，台灣哮喘人口約有200萬，於10～14歲，及65歲以上屬高峰，即使從小沒有過敏或哮喘病史者，成年後也可能罹患哮喘。

王鶴健表示，隨著環境及空氣污染等因素，哮喘人口逐年增加，但台灣內有高達70%患者並不知道自己有哮喘。事實上，若感覺平時容易感冒或久咳一直沒好，就很可能是哮喘。

哮喘常見4症狀（按圖看清👇👇👇）

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王鶴健進一步分享哮喘常見4症狀，供民眾初步自行評估，若超過2種症狀，建議即早就醫接受進一步檢查：

1. 喘鳴呼吸聲：這種喘鳴並非指一般跑步後的呼吸急促，而是指呼吸時肺部會出現「咻咻咻」的呼吸聲，這聲音可大可小，有時可能小到難以聽見。

2. 呼吸困難：一旦喘鳴嚴重，往往會出現呼吸困難的症狀，也就是「大喘」。

3. 胸悶

4. 咳嗽：另也有患者於哮喘發作時，完全沒有喘鳴聲、呼吸困難或胸悶，而只有咳嗽，就像是感冒，三不五時會咳嗽，但過一段時間就會自行好轉。

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王鶴健直言，單憑「喘」並不能評估是否有哮喘，必須透過症狀、病程變化及呼吸檢測，進行綜合性判斷。然而哮喘容易在夜晚或清晨發作，也會因為氣溫變化、運動、大笑、呼吸道感染，以及暴露於過敏原與刺激性氣體而發作。

除了減少誘發因子預防發病外，王鶴健提醒，一旦診斷為哮喘，應盡快開始規律使用吸入型類固醇，並定期回診，才能從根本治療發炎。他透露，一份長達15年、探討近22萬名哮喘患者用藥習慣的分析發現，台灣有不少哮喘患者因不敢使用吸入型類固醇，等到哮喘發作才用短效急救吸入劑，其只能暫時緩解哮喘緊縮，反覆使用恐致哮喘惡化，若嚴重急性哮喘發作，會有休克猝死的風險。

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基於安全考量，王鶴健說明，台灣胸腔重症暨加護醫學會於2022年修訂《成人哮喘臨床照護指引》，呼籲患者不應過度使用短效型緩解用吸入劑，應遵從醫師指示，使用吸入型類固醇作為哮喘抗發炎控制型藥物，以降低哮喘嚴重惡化及死亡風險。

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