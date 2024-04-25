鼻敏感｜轉季溫差改變過敏又發作？中醫6招緩解鼻過敏、哮喘

香港、台灣氣候潮濕溫熱，過敏疾病很多，尤其是過敏性鼻炎跟哮喘，每到換季更是容易發作。台灣馬偕紀念醫院中醫部主任陳光偉表示，中醫可以幫忙治療過敏疾病，而且是強項，透過穴位保健、手搓熱摩擦臉部、曬太陽、多運動、飲食避生冷、多吃熱性食物和堅果，都有助改善過敏症狀。



過敏體質最怕溫差改變 容易出現症狀

陳光偉表示，鼻過敏常見症狀就是早上起來鼻塞、打噴嚏、流鼻水，這是一種過敏體質，而且是從小到大，中醫治療過敏疾病是強項之一。他指出，季節改變容易過敏發作，是因為病人的體質很敏感，季節改變的時候，溫差變化比較大，血管會受到很大的影響，發炎細胞就很容易產生。

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鼻過敏、哮喘體質偏寒 飲食宜忌掌握原則

陳光偉強調，鼻過敏跟哮喘的病人體質偏寒，這類的病人一般建議忌食生冷食品，例如吃冰或是西瓜、柑橘類等比較寒的食物，反而建議可以吃一些熱性的食物，甚至可以吃薑母鴨、麻油雞、堅果等等。治療上則是經常用到小青龍湯或辛夷散加減，冬天和夏天的藥物還會有稍微的調整。

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4穴位保養 曬太陽、讓身體發熱都有助改善症狀

除了中藥之外，也建議患者做一些穴道的保養，例如常按迎香穴、風池穴、曲池穴，還有合谷穴。另外一個最簡單的方式，就是手摩擦之後，摩擦臉部，讓身體的溫度提高，局部症狀循環好就會改善。如果有太陽的話，出去曬一下太陽，或是去跑一下，讓身體發熱，也會改善過敏症狀。

陳光偉強調，利用這幾個方法，會得到相當好的效果，病人幾乎都能接受中醫對鼻過敏，甚至哮喘的治療。

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