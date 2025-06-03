路怒症｜情緒失控引致危險駕駛？醫教4招放下負面情緒保持冷靜

台灣新北市三峽北大國小外19日發生嚴重車禍，78歲余姓男子高速駕駛衝撞路人，造成3死12傷。監視器錄下的事發經過畫面也引發網友熱烈討論，懷疑肇事老翁是否有「路怒症」。



台灣輔大醫院精神科林忠毅醫師指出，路怒症（Road Rage）其實不是正式的醫學用詞，而是指駕駛過程中的情緒管理問題，從精神醫學診斷來看，比較接近間歇性暴怒障礙（IED），但兩者之間有所差異。林醫師也提供路怒症的判斷和緩解方式，幫助大家應對開車時的憤怒情緒，以防憾事發生。

塞車的廢氣會讓血壓升高？（按圖👇👇👇）

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曾經因情緒失控危險駕駛？可能就是「路怒症」傾向！

台灣林忠毅醫師表示，「間歇性暴怒障礙」為精神疾病的一種，指的是患者有無法控制的衝動性攻擊行為，包括言語或肢體攻擊、財物破壞等，強度和頻率都有明確標準，且不限情境，可能反覆在日常生活中發生。而路怒症與「拖延症」、「收假症候群」等類似，只是針對現象的描述，未必為疾病。路怒症一般只會出現在駕駛過程中，如交通堵塞、被超車等，通常與壓力、挫折感或個人情緒調節能力有關，並無正式的診斷標準。

要如何判斷一個人可能有路怒症傾向？台灣林忠毅醫師說明，如果在駕駛時經常對其他駕駛或交通狀況感到極度憤怒，並出現攻擊性行為就應提高警惕。這些行為包括大聲咒罵、過度鳴喇叭、挑釁、尾隨其他車輛等，有些人甚至會進一步因情緒失控而出現突然加速、急剎車或故意逼車等危險駕駛行為。若在駕駛後仍無法放下負面情緒，也要有所警覺。

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路怒症影響身心健康 還可能傷害他人！醫授4招緩解

雖然路怒症不一定是疾病，但台灣林忠毅醫師指出，經常生氣容易讓自己與身邊人的關係陷入緊張，長期處於高壓狀態也可能影響健康，引發焦慮、抑鬱、高血壓或心血管問題。如果出現上述失控行為還可能導致交通事故或法律訴訟，更嚴重的是造成他人的傷害，因此這些行為若反覆出現，建議還是要透過適當的介入以減緩症狀。

對此，林忠毅醫師也整理了4種應對方法：

- 認知行為療法（CBT）：幫助辨識哪些情境可能觸發憤怒情緒，並學習應對策略。

- 情緒管理技巧：陷入壓力時，可透過深呼吸、冥想或正念練習等保持冷靜。

- 生活方式調整：減少生活壓力、改善睡眠和規律運動，可幫助穩定情緒。

- 專業協助：若路怒症與潛在的精神健康問題相關，如焦慮症、間歇性暴怒障礙等，精神科醫師可提供藥物治療，也可以選擇與心理師進行諮商。



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台灣林忠毅醫師也建議身邊的親友多關注駕駛者的狀態，鼓勵他們保持耐心或與其分享壓力。提早出門減少時間壓力，或避免在車內討論敏感話題，也可預防駕駛者的情緒波動。針對交通部對高齡駕駛者換照的評估，林醫師表示目前評估以時間的定向感、短期記憶、判斷力為主，有望減少認知退化造成的交通事故，但未必能篩選出有路怒症的人，且路怒症本身與高齡也不一定有關，相關評估和法規調整未來可能還要仰賴各方面的專家合作商討。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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