返工放工繁忙時間成日塞車易心浮氣燥？美國新研究揭背後原因

每天早上8時到下午6時都上下班的尖峰時段，許多路段都會有大塞車的狀況，民眾在車陣中難免會心浮氣燥。



但近日美國一項新研究發現，塞車到氣急攻心，不是因為情緒太激動、太生氣，而是廢氣中的懸浮微粒，真的會使血壓升高。

塞車的廢氣會讓血壓升高？（按圖👇👇👇）

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當人們緊張、焦慮的時候血壓會自然地升高，因為血液會迅速流到大腦或心臟，過去醫學研究顯示，緊張引起的血壓上升，收縮壓可高於平時30毫米汞柱以上；舒張壓可高於平時10毫米汞柱以上。而每分鐘心律也可高於平時20次以上，且心律愈快血壓上升得愈多。

研究：塞車的廢氣會讓血壓升高

尤其在交通尖峰時段，上班快要遲到，龜速前進的車總讓人心浮氣躁、火冒三丈，陷入這樣的情緒中，血壓也會自然地上升。不過美國華盛頓大學今年11月刊載於醫學期刊《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）中的研究顯示，「塞車的確讓人血壓升高，但關鍵在於廢氣與懸浮微粒。」

這項結論如何得出？研究團隊在2014至2016年期間，載著16名年齡在22～45歲之間，行駛在華盛頓州西雅圖的路上，並監測他們的血壓。而受試者被隨機分到有裝或沒有配置空氣過濾器的車上，兩者相比，後者接觸了未經過濾的空氣，導致血壓升高4.5毫米汞柱，且至少持續了24小時。

髒污的空氣，與汽機車排放出來的廢氣息息相關！除了一氧化碳，也含有PM2.5等懸浮微粒，研究團隊指出，當車輪煞車和道路產生摩擦，也會產生懸浮微粒，更別說是交通擁擠時，空氣中含有害物質的濃度，更是直接上升！

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注意空氣污染也會增加死亡風險

研究主持人考夫曼（Joel Kaufman），同時也是美國華盛頓大學環境與職業健康科學教授、流行病學與醫學系教授，他指出，廢氣並不會只對車上民眾造成傷害，居住在周圍的人民來說影響更甚。而4.5毫米汞柱看似不多，但對於罹患了高血壓的病人來說，就得小心長期影響。

考夫曼進一步補充，空氣污染並非只造成呼吸道的傷害，也得注意中風、心臟病、心律不整等心血管疾病的風險。世界衛生組織（WHO）甚至認為，肺癌死亡患者中，有29%與此相關；中風則是24%；心臟病25%；而肺部疾病死亡者裡面，也高達43%是受空污的影響。

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在擁擠的城市中，出門工作或下班回家，總難免會遇上交通尖峰的時段，即便是門窗緊閉的車，也會有空氣竄入車中的風險，別說是騎著機車，更直接的接觸到空氣。因此民眾務必認識相關影響，才不會暴露在風險中而不自知，長久下來也能守護心血管的健康。

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