健康飲食｜花生是「長壽果」？多做一步恐丟失抗老精華！

花生是不少人都喜愛的零食，不管是當作下酒菜、還是製作成花生醬，都相當好吃。不過，原來只要在進食時留意多一點，花生就可以搖身一變成為「長壽果」。一項研究發現，原來「花生衣」含有豐富的抗氧化成份，有助延緩細胞老化、守住青春密碼。臺北榮民總醫院遺傳優生科主任張家銘醫生提醒，其實很多人吃法錯誤，反而把最營養的部份丟掉！



早前，臺北榮民總醫院遺傳優生科主任張家銘醫生在Facebook個人專頁上分享，西班牙巴塞隆納團隊近期的研究成果。研究發現，只要每天吃25克帶皮烘烤花生（skin-roasted peanuts），可以顯著延長細胞染色體的端粒長度（telomere length）。端粒是位於染色體末端的保護結構，其主要功能是防止染色體在細胞分裂時「磨損」。你可以將其想像為一層封套，每當細胞分裂，端粒就會縮短一些。而縮短得越快，老化越快。如果可能將縮短時間延長，我們就更能夠維持年輕狀態。

這項為期6個月的研究共有58位年齡介乎18至33歲的受試者參與。結果發現，每天吃25克帶皮烘烤花生，其端粒長度平均能增加0.53單位，別看這個數字看似不多，但在細胞層面上，已是極具意義的年輕化變化。而且效果比單吃花生醬組明顯更佳，反映帶殼烘烤花生真的能減慢你的「生物年齡」增長。

花生3大好處與功效（點擊下圖看清👇👇👇）

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重點不只是口感 是營養的完整性！

張家銘指，花生之所以要「連皮」與「烘烤」，重點不在於令花生更香脆，更重要的是保留花生的纖維與植化素的完整性。

他強調， 人們吃花生，經常會忽略了外面那層薄薄的紅皮。其實，那層紅皮才是花生的抗衰老成份的主要來源，內含富含m-香豆酸、白藜蘆醇、多酚類等天然抗氧化物質，能清除自由基、減少DNA損傷，從而減緩端粒縮短。

相反，如果加工成花生醬，會破壞其中的活性成份與纖維結構，無法提供相同的抗衰老效果。

▼水煮花生熱量低嗎？（按圖看清👇👇👇）

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聰明吃花生 給細胞一份保養

張家銘提醒，只要每天吃約25克連皮的烘烤花生，就可能讓細胞年輕一點，健康多一點。

以下是一些簡單的建議吃法：

• 在早餐燕麥粥或乳酪中加入一小撮



• 當成下午點心



• 撒在沙律、便當或湯品上增加口感



• 請記住要選擇「無調味、非油炸、連皮」的花生，才能獲得最好效果



請留意，花生屬高熱量食材，進食時要有節制，用來搭配正餐或作為健康點心即可。

9種常見發芽食物哪些仍可以吃？（按圖👇👇👇）

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