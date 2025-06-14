蛀牙｜牙齒變黑不一定是蛀牙？牙醫揭背後真相　一般刷牙難以改善

牙齒黑黑的就一定是蛀牙嗎？小學學童口腔健康檢查中，一位四年級的小朋友說：醫生，我知道我有蛀牙，我的牙齒黑黑的！



不過醫師拿起口鏡與探針仔細一瞧，發現這位小朋友的每一顆牙齒表面都有黑色碎片狀的沉積物，近看是密集的黑色點點沿著牙齦分佈，遠看如同一條黑線蔓延至後牙區；又像是芝麻糊粘附於牙齒上、沒刷乾淨的模樣。

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台灣台北市立聯合醫院忠孝院區口腔醫學科主治醫師徐維敏指出，不同於蛀牙會造成牙齒上偏白、偏黃或黑褐色的凹洞，這種看起來黑色髒髒的牙齒表面平順、結構完整，沒有受到破壞，其實不是蛀牙，是一種特殊的細菌染色，刷牙刷不掉。

牙齒黑黑的 是蛀牙還是染色？

徐維敏表示，幾乎所有人聽到牙齒黑黑的，卻不是蛀牙，都鬆了一口氣。但又很困惑，是明明有認真刷牙，為什麼會刷不掉黑黑的染色呢？他說明此黑非彼黑，原來是「硫化鐵」作怪，其實這種黑色沈積物和口腔菌相的組成結構有關。

口腔中的微生物存在於任何部位，包括牙齦、頰黏膜、上顎、舌頭、咽喉、唾液，以及牙菌斑中，這些微生物相的組成直接地影響口腔健康。當其中的放射線菌 (Actinomyces) 成為優勢菌種，有好處，也有壞處，好處是放射線菌排擠了其他會造成蛀牙的細菌，使口腔成為不容易蛀牙的微生物環境；但壞處是放射線菌產生的代謝物，容易與口水中的含鐵化合物結合，形成黑色的硫化鐵，一旦沈積於牙齒表面，就很難靠刷牙去除。

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如何有效去除放射線菌造成的染色？

徐維敏表示，硫化鐵染色經常出現於乳牙表面，但是並非小朋友的專利，有些大人也有相同的困擾。研究顯示可能與飲食中較高含量的鐵離子有關。若染色程度輕微，可以請牙醫師評估洗牙、拋光牙面，必要時使用專業的特殊器械輔助刮除；嚴重染色則必須靠噴砂（sandblasting）達到較為理想的效果。

一般來說，若非乳牙脫落換牙，或者口腔中微生物組成發生變化，則放線菌造成的染色會隨著時間再度沉積在牙齒表面。患者可以自我檢視是否有額外補充的鐵劑，嘗試調整飲食，觀察染色有無改善。並在牙醫專業清潔過後，搭配正確而勤勞的潔牙方式，使用牙刷、牙線、抗菌漱口水；牙刷刷毛應覆蓋牙齦與牙齒的交界處等容易染色沉積的部位，持之以恆，有可能減少復發情形。

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雖然放射線菌使得口腔中的環境不易蛀牙，但若因此常吃甜食、忽略潔牙，還是有可能產生蛀牙，徐維敏就曾見過在一整排黑黑染色的牙齒中，疑似單顆牙齒發生齲齒的情形。民眾若不確定牙齒黑黑的，是蛀牙還是染色，一定要尋求專業牙醫的檢查，才是正確之道。

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