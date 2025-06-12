慢性發炎｜壓力大讓身體長期發炎？醫建議用這些方法緩解緊繃壓力

許多人以為壓力是來自精神層面的，像是工作負荷、人際煩惱、情緒緊繃等，其實，壓力不只來自於心理，外表正常、生活穩定的人，身體其實可能已長期處於高壓狀態去不自知。



台灣聯欣診所院長顏佐樺醫師表示，從功能醫學的角度來看，身體所承受的壓力，其實來自更多層面，包括長期睡不好、飲食不均衡、血糖波動、缺乏抗氧化營養素，甚至是腸道菌相失衡、反覆感染或長期接觸環境毒素等。

如何打造抗發炎體質？（按圖了解👇👇👇）

+ 7

相關文章：慢性發炎｜異常疲勞、皮膚差因慢性發炎！5招輕鬆打造抗發炎體質

壓力大讓身體長期發炎！不解除加速身體老化

壓力不一定會立即引發疾病，卻會逐漸消耗細胞修復力，且身體不會去分辨壓力到底來自情緒、飲食、睡眠、代謝問題。對它而言，壓力就是壓力，反應路徑幾乎一致，最終可能導致的，就是慢性發炎、氧化傷害與老化。

顏佐樺指出，壓力本身不是壞事，適度的壓力反而有助於身體建立應變能力，如感染時，發炎啟動對抗病原的保護性反應。但若這些反應長期無法解除，或身體長期處於過高壓力中，就可能轉化為慢性發炎與持續性損傷。

他進一步解釋，這類發炎反應會進一步干擾自律神經、睡眠與代謝功能，甚至影響情緒調節，讓身體陷入惡性循環。臨床中經常看到，長期處於高壓狀態的人，不僅免疫功能下降，也常伴隨氧化壓力升高與細胞修復遲滯。

當體內壓力荷爾蒙長期偏高，會破壞血糖與代謝平衡，加速老化進程。久而久之，身體就像一台未曾保養的機器，開始從體力、膚況到睡眠品質出現明顯下滑的跡象。

但是人不可能完全沒有壓力，顏佐樺強調，關鍵在於是否能及時察覺並適度調節。現在許多人常忙到忽略了自身的緊繃與低落，直到身體出現反應，才發現異樣。

5大營養素吃出好心情（按圖👇👇👇）

+ 6

相關文章：開心食物｜返工返學壓力大情緒差？盤點紓壓5大營養素吃出好心情

在壓力中停下來照顧自己！用4方法做調整

「有意識地停下來」非常重要！每天留一些空白時間，靜下來感受身體與情緒的狀態。他說：「這樣的停下來，其實就是壓力調節的練習。可能只是幾分鐘的正念呼吸，或靜靜回顧一天的經歷，就足以幫助我們慢慢從高壓中抽離。」

除了調節練習，顏佐樺建議也可以生活中幾個面向做調整：

- 營養補給：補充抗氧化營養素（如維他命C、鋅、維他命D、Omega-3），穩定發炎與氧化壓力；搭配足夠膳食纖維與益生菌，幫助維護腸道健康。

- 草本適應原輔助：如人參、紅景天、南非醉茄，能協助腎上腺對壓力的調節。不過建議在飲食與作息先穩定之後再搭配使用，效果會更理想。

- 功能性健檢建議：若懷疑自己處於慢性壓力狀態，或想進一步了解身體是否已經出現氧化、發炎反應，可以考慮安排壓力荷爾蒙（如皮質醇）、氧化壓力指標、營養素狀況與腸道免疫功能等功能性檢測。



顏佐樺呼籲，預防醫學是協助我們建立一套有覺察，有選擇的方式來與壓力共處。當我們能夠在壓力還未爆發前就讀懂身體的訊號，就能更早調整方向，不只是延緩老化，更能把健康掌握在自己手中。

延伸閲讀：

常常感到很焦慮怎麼辦？小心維生素不足「甲基化」反應失衡

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

