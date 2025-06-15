甲狀腺癌｜頸長異物形狀不規則要小心！醫揭甲狀腺結節5惡性徵兆

一名28歲女子在健康檢查時發現有甲狀腺結節，大小約1.4厘米，由於邊緣形狀不規則，而且合併鈣化，被醫師懷疑是惡性腫瘤。



內分泌及新陳代謝科醫師提醒，雖然多數甲狀腺結節是良性，但若有5項特徵時，就要懷疑有惡性的可能。

什麼是甲狀腺癌？常見6大前兆（按圖👇👇👇）

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甲狀腺結節5惡性徵兆

台灣台北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科主任郭雅雯表示，這名女子在健康檢查發現有甲狀腺結節後，到醫院進一步檢查，抽血報告正常，超聲波檢查卻顯示右側甲狀腺有一個低回音、邊緣不規則、鈣化的1.4厘米大結節，因為具有惡性特徵，院方安排她接受進一步的甲狀腺細針穿刺抽吸檢查，病理報告的結果高度懷疑是甲狀腺乳突癌，患者接受甲狀腺切除手術後，確認罹患的是甲狀腺乳突癌，目前持續定期在門診追蹤。

郭雅雯指出，甲狀腺結節多數是良性的，惡性機率約5～10%，如果甲狀腺超聲波檢查發現結節有以下特徵，代表惡性的機率較高，需要做細針穿刺抽吸檢查確認惡性程度有多高：

- 結節體積變大。

- 邊緣不規則。

- 結節的高度大於寬度。

- 具低回音性。

- 有微小鈣化點。



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甲狀腺乳突癌預後佳

郭雅雯說，惡性的甲狀腺結節就是甲狀腺癌，在病理組織上可分為以下幾種：

- 分化良好型癌：佔所有甲狀腺癌的90%，包含佔所有甲狀腺癌75%的乳突癌，以及佔所有甲狀腺癌15%的濾泡癌。

- 髓質癌：約佔5%。

- 未分化型癌：約佔5%。

- 其他少見類型：甲狀腺淋巴癌、鱗狀上皮癌等。



這名女子所罹患的甲狀腺乳突癌就是甲狀腺癌中最常見的，台灣癌症基金會指出，甲狀腺乳突癌也是各種甲狀腺癌當中預後最好的一種，好發於30～45歲，有80%的機率會發生頸部局部淋巴腺轉移，頭頸不曾接受過低劑量放射線治療的患者腫瘤內可能有多發性病灶，如果發生遠端轉移，常會轉移到肺部或骨骼。

甲狀腺乳突癌 年輕女性最常見

台灣中國醫藥大學附設醫院提醒民眾，甲狀腺乳突癌大多發生在年輕女性，有半數的患者年齡小40歲，女性的發生率是男性的3倍，不過年輕人通常都可以有好的治療效果。

郭雅雯說，甲狀腺癌的治療以手術切除為主，包括乳突癌、濾泡癌等大多數的分化良好型癌，都會吸收「碘-131」，因此通常會在手術治療後搭配使用點-131、口服甲狀腺素、抑制甲促素等藥物治療，如果是晚期患者則會使用化療搭配標靶治療。

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早期不易察覺 有不明異常快就醫

台灣澄清醫院提醒，甲狀腺癌早期不易察覺，如果有聲音沙啞、吞嚥或呼吸困難、頸部出現異常腫塊，或是持續咳嗽、胸部不適、不明原因的體重減輕或骨頭疼痛，應該及早就醫檢查。

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