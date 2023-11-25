甲狀腺癌｜3招居家檢測及早發現病情！出現這些症狀恐已到中晚期
撰文：Heho健康
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很多知名的女星藝人都曾罹患過甲狀腺癌，顯示了甲狀腺癌對女性的嚴重性。
儘管甲狀腺癌大多有良好的預後，但其發生率卻逐年地上升，引發了相當大的擔憂。那麼，應該如何在早期發現甲狀腺癌並預防呢？這邊分享3步驟讓你可以居家自我檢查！
什麼是甲狀腺癌？（按圖看清👇👇👇）
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3步驟居家檢測甲狀腺癌
推：用手推一推頸部喉嚨的位置
吞：拿鏡子檢查吞水時喉嚨是否有突出異物
觸：從耳下開始摸到頸部的中間，有不對稱的突出要警覺
由於甲狀腺癌早期症狀通常不明顯，如出現頸部明顯硬塊、喉嚨痛、頸痛、持續咳嗽、沙啞、吞嚥困難或者感覺經常噎到時，可能癌細胞已蔓延至氣管、神經，屬於中晚期的症狀！
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而甲狀腺位在喉結下方處，因此許多患者都是通過與家人、朋友一起用餐時，才偶然被發現自己有突出物的。鼓勵民眾平時用一個口訣「推、吞、觸」，自我檢查及早發現，才能防範於未然！
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