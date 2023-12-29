甲狀腺癌｜頸摸到有腫塊恐甲狀腺結節？現3症狀儘速就醫檢查

若不慎摸到脖子有腫塊怎麼辦？當發現脖子愈來愈腫，醫師提醒，可能要小心甲狀腺結節，若不慎惡化恐變甲狀腺癌。



台灣胃腸肝膽科醫師楊子緯在Facebook發文指出，頸部出現不尋常腫塊時，可能是甲狀腺結節。楊子緯解釋，甲狀腺結節是甲狀腺出現腫塊或是細胞不正常增生現象，大多數甲狀腺結節為良性，而且不會有明顯的症狀，而部分甲狀腺結節可能會惡化成甲狀腺癌。

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楊子緯表示，出現頸部腫塊、聲音沙啞或吞嚥困難等3種現象時，應儘速就醫進行檢查。這些徵兆往往是甲狀腺結節的常見症狀，不可輕忽。特別是女性、年長者、有甲狀腺疾病家族史、長期吸煙者，更應留意這些潛在徵兆，因為這幾個條件均是甲狀腺結節高風險族群。

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被診斷出患有甲狀腺結節的患者，若腫瘤是良性並且小於4公分，楊子緯建議每半年做一次超聲波追蹤，以監控其變化。若有疑慮或是已證實為惡性的腫瘤，以及腫瘤造成食道或氣管嚴重壓迫的情況下，則可採取細針抽吸檢驗和手術開刀治療。

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