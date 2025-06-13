胃癌｜早期表現跟胃潰瘍一樣？9胃病症狀勿疏忽把握黃金治療期

你以為只是胃酸倒流、胃潰瘍，但其實可能是胃癌的前兆！台灣長庚土城醫院副院長蘇銘堯醫師指出，胃癌在台灣十大癌症中雖排名第8，但死亡率卻不容小覷，很多人直到中晚期才被發現。



他特別提醒：「胃癌早期表現常跟胃潰瘍幾乎一樣，很多人因此誤以為只是小毛病，錯過黃金治療期。」

容易發生胃癌的五大原因（按圖看清👇👇👇）

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胃癌為何致死率高？沒有常規篩檢是致命盲點

雖然大腸癌有糞便潛血檢查作為常規篩檢，但目前台灣並沒有針對胃癌的大規模篩檢工具。台灣蘇銘堯醫師指出，要發現胃癌，大多只能靠主動做胃鏡。但很多人因為沒症狀、怕做胃鏡不舒服，或以為只是小病，就這樣忽略了。

根據臨床經驗，胃癌確診時多為中晚期，不但治癒率大幅下降，也導致死亡率居高不下。

這些「胃病」症狀不能拖！可能是癌警訊

初期胃癌的症狀和胃潰瘍極度相似，包括：

- 飯前胃痛、脹氣、打嗝、胃酸倒流

- 食慾變差、莫名體重減輕

- 大便顏色變深甚至出現黑便

- 面色蒼白、貧血但找不到原因



以為只是胃不好 半年內她癌症奪命

蘇銘堯分享台灣一位太太，長年胃脹、消化不良，自認是老毛病，10年前曾做過胃鏡無異常。這次只是為了做大腸鏡順便檢查胃部，沒想到一照竟發現胃部腫瘤，甚至已經造成出口狹窄。

蘇銘堯說：「她的胃幾乎不排空，也就是吃進去會卡住、食慾變差、體重持續下降。做完胃鏡再安排電腦斷層，已經發現淋巴轉移，最後在半年內離開。」

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「假良性」潰瘍 其實是胃癌的偽裝

根據臨床觀察，早期胃癌常以「潰瘍型」出現，切片初期可能顯示是良性潰瘍，但仍有潛在癌變風險。蘇銘堯表示：「十二指腸潰瘍幾乎都良性，但胃潰瘍不能掉以輕心，部分胃潰瘍是早期胃癌的表現。」

蘇銘堯強調，若第一次胃鏡切片無異常，也應在3到6個月內安排第二次追蹤胃鏡。關鍵是觀察潰瘍有沒有癒合，如果持續不癒合，就一定要再切片檢查。

照胃鏡很痛嗎 這樣問排除胃癌關鍵

許多人對胃鏡望之卻步，害怕不舒服或害怕麻醉。蘇銘堯醫師建議，其實現在的胃鏡檢查有很多進步選項，無痛胃鏡可以幫助病人在舒眠下完成檢查，不會感覺到不適，而且醫師能仔細檢查並進行切片，是最有效的早期診斷方式。

如果不想麻醉，也可選擇「經鼻胃鏡」，管徑更細，從鼻腔進入，能減少噁心反應並在清醒狀態下完成，病人接受度也較高。蘇銘堯說有些人就是不想睡，就會建議做經鼻胃鏡，反而更願意接受，也有機會早期發現問題。

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他也提醒病患，若醫師說你是胃潰瘍，要記得問一句，有沒有做切片？要不要追蹤胃鏡？這是排除胃癌的關鍵。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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