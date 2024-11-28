癌症｜聲音沙啞單純是喉嚨不適？醫提醒出現這種沙啞當心甲狀腺癌

徐若瑄日前在社群公開自己罹患甲狀腺癌，震驚演藝圈及粉絲。



醫師表示，甲狀腺癌是內分泌系統常見的癌症，好發族群為20-50歲的女性，以及有家族史者。根據台灣衛福部2019年癌症統許報告，台灣每10萬名女性中就有3,582人患有甲狀腺癌，是女性10大癌症發生率中排行第4。

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台灣振興醫院耳鼻喉部嗓音中心主治醫師張智惠表示，相較於其他癌症，甲狀腺癌的治癒率高出許多，且預後良好，第一到第三期的10年存活率約為90-95%，第四期10年存活率仍約有50%。因此及早發現、及早治療是癌症治療的不二法門，若未經追蹤治療，當癌細胞轉移至其他部位時，仍然會造成生命危險。

音樂老師聲音沙啞，竟是甲狀腺癌

張智惠分享臨床案例，台灣50歲的陳小姐職業是音樂老師，近幾個月教完課後，總覺得喉嚨異物感很重，聲音也變得愈來愈沙啞！起初以為是使用過度的喉嚨不適 但症狀持續2、3個月都不見好轉，在指導同學發音上常常力不從心，於是到耳鼻喉科檢查。

耳鼻喉科理學檢查發現，其前頸部有摸到一顆小腫塊，並且經鼻咽內視鏡發現她的單側聲帶麻痺，導致聲帶閉合不全。由於單側聲帶麻痺需要排除頸部腫瘤壓到喉返神經的可能性，因此安排更進一步檢查，發現是甲狀腺癌。醫療團隊為其安排手術，治療後陳小姐的喉部異物感、聲音沙啞及發聲困難的狀況才逐漸改善。

甲狀腺異常有2種：功能性及結構性

張智惠表示，甲狀腺是位於前頸部的一個內分泌腺體，形狀像蝴蝶，是人體最大的的內分泌體，掌管著甲狀腺素的分泌，主要功能是為身體供應能量、調節多種荷爾蒙，對人體細胞的合成與代謝影響相當重大。甲狀腺異常大致上可分為：

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- 功能性的異常：可分為甲狀腺功能亢進與甲狀脉功能低下，診斷通常需以抽血的方式，基本上都會先以藥物治療為主，不一定要手術。



- 結構性異常：最常見的就是甲狀腺結節。甲狀腺結節是很常見的疾病，有的結節外觀很明顯就可以看到，也容易觸摸得到，但也有的結節比較往內長而外觀不易察覺，但因壓迫到周圍結構而有異物感、吞嚥困難、呼吸喘或聲音沙啞的症狀。



她指出，要確定甲狀腺是否有長結節，必須以甲狀腺超聲波來檢查。雖然甲狀腺結節大部份是良性，但為了分辨結節是良性或惡性，就會需要進一步以細針穿刺檢查來幫助診斷，若發現結節是惡性的甲狀腺腫瘤，就需要手術處理。

聲音沙啞有3種，「這種」沙啞要注意

她說明指出，人發聲的時候，是由位於雙側甲狀腺後方的喉返神經，去支配喉部肌肉群及聲帶。若因甲狀腺結節或腫瘤壓到神經導致聲帶麻痺，不只會引起說話無力、發聲困難、聲音沙啞甚至容易嗆咳等症狀。

7外觀變化恐甲狀腺出問題（按圖👇👇👇）

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很多人都誤以為聲音沙啞都一樣，傻傻分不清，其實造成聲音沙啞的原因主要有3種，而所導致的症狀也就有所差異。

- 第1種是聲帶長繭類的聲音沙啞，會有粗糙且容易破的沙啞聲。

- 第2種是聲帶老化沒彈性導致的聲音沙啞，則是說話容易疲勞且不持久。

- 第3種則是聲帶麻痺造成的聲音沙啞，說話會有氣音，無法大聲，且合併有喘和嗆咳。



甲狀腺腫瘤壓迫便屬第3種的聲音沙啞，因此當發現有聲音沙啞時，千萬不要輕忽，需要積極就診進一步鑑別診斷以免延誤病情。

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