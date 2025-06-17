大腸癌｜每日運動35分鐘降40%腸癌風險！腸道好菌3功效助腸道健康

每周運動超過250分鐘（約每天35分鐘），可有效降低40%的結腸癌風險！研究指出，規律運動不僅能強化心肺功能，更可透過啟動肌腸軸機制，增加腸道好菌數量，進而提升整體免疫力。



台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘在Facebook表示，運動對人體的影響不僅限於肌肉與心肺，更能從腸道延伸至整個免疫系統。他解釋，肌肉和腸道之間的互動稱為「肌腸軸」，規律運動能促進腸道好菌增加，減少壞菌數量，改善整體菌相健康。

相關文章：大腸癌｜27歲放屁女1天20次證大腸癌！肚痛貧血5警號屁像臭蛋味？👇👇👇

+ 11

「腸道好菌會分泌短鏈脂肪酸，其中最著名的就是丁酸。」張家銘指出，這些脂肪酸具有修復腸道保護膜、抗發炎及平衡免疫系統的功效。透過運動能增加好菌數量，提升丁酸產量，強化腸道健康。

研究顯示，運動不僅能降低結腸癌風險，對於癌前病變、癌細胞增殖速度及腸道發炎程度都有調節作用。這些防癌保護力來自於免疫細胞的活化、發炎指標下降，以及腸道菌相的正向改變。

相關文章：大腸癌｜肥胖飲酒7種人屬高危險族群！留心6大症狀糞便帶血要就醫👇👇👇

+ 4

張家銘強調，運動對腸道的益處需要持續2至3個月以上才能看到穩定的菌相變化。他建議民眾及早培養運動習慣，每天進行快走或深蹲運動，都能幫助免疫系統更加靈活，使腸道菌群更加強健。

延伸閱讀：

「有氧運動」能對抗大腸癌 專業醫：死亡率降低37％

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

