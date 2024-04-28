大腸癌｜如廁出血是痔瘡？長者現症狀拖近1個月就診驗出直腸瘜肉

台灣82歲的黃爺爺前陣子開始，只要上廁所肛門就會出血，用手摸還摸到1小肉塊，原以為是痔瘡，將小肉塊推回去就好，殊不知出血情況持續近1個月，後來就醫檢查才發現並非痔瘡，而是直腸內長了1顆4.6公分大、形狀寬扁的瘜肉。由於瘜肉無法透過大腸鏡切除，考量位置在距離肛門口5公分之處，因此醫師採取經肛門微創手術清除，所幸術後理報告為大腸原位癌，不需化療或放療，只需要黃爺爺定期回診追蹤即可。



複雜直腸瘜肉要切除有難度 採經肛門手術降低風險

直腸是消化系統的一部分，長度因每個人生理結構不同而有差異，大約在12至16公分不等，其位於狹窄的骨盆腔內，周圍同時有膀胱、輸尿管、攝護腺或子宮卵巢，因此若有腫瘤或瘜肉要切除並不容易。台灣台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師陳莊偉表示，臨床上遇到簡單直腸瘜肉，可以在大腸鏡檢查時一併切除，而複雜的腫瘤或瘜肉就要透過腹腔鏡手術或傳統手術，過程中須連帶切除部分腸段並進行腸吻合，術後可能發生腸道癒合不良滲漏的風險，或需暫時依賴腸造口排泄，對於患者來說相當不方便。

大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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陳莊偉指出，以直腸腫瘤來說，傳統的經肛門手術只能針對小於3公分和周徑小於直腸30%的腫瘤，且必須在離肛門口8公分的位置才能執行，而做法與痔瘡手術類似，即是將肛門口撐開伸入器械處理，所以光線無法照進去、視線範圍有限、助手協助受阻都會影響手術效果。

患者選擇經肛門手術治療，好處是可利用肛門的自然孔洞，無須另做腹部切口及腸段切除手術，陳莊偉也說明，經肛門微創手術會結合內視鏡影像系統和特殊手術操作管路，但凡在距離肛門口15公分內，未達乙狀結腸的直腸病灶都能處理，且不會傷害到肛門括約肌，同時在3D內視鏡影像系統與4K高畫質放大螢幕的協助下，醫師和助手的視野範圍不再受限。

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2成直腸瘜肉恐是惡性 民眾如廁出血超過2週應就醫檢查

經肛門微創手術的適應症涵蓋早期直腸癌、直腸困難瘜肉（大於3公分或形狀扁平瘜肉）、黏膜下腫瘤如腸胃道基質瘤或內分泌神經瘤等，術後病人肛門功能得以完整保留，且失血量少、疼痛減輕、手術和住院時間縮短、不必切除腸段、避免腸造口等優點。陳莊偉表示，經肛門微創手術的操作是採單孔腹腔鏡的形式，所以有其難度，但對已孰悉腹部單孔腹腔鏡手術之專業醫師而言並不困難，可以提供病人復原快以及安全、預後更佳的治療。

為了提升直腸腫瘤或困難瘜肉患者的治療預後，台北慈濟醫院積極發展經肛門微創手術，從2011年至今患者年齡層橫跨33歲至91歲，目前已完成超過150例手術且所有病人預後都相當好。陳莊偉強調，直腸癌佔大腸癌約3成，早期直腸癌則佔其中的4分之1至5分之1，若能在早期就手術治療，5年存活率高達9成以上；而直腸困難瘜肉則有2成左右是惡性可能，民眾不可不慎。

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最後，陳莊偉也宣導，50歲以上是大腸直腸癌的好發族群，因此台灣政府有推出50至75歲的台灣民眾可享2年1次的公費糞便篩檢，若檢查結果為陽性，建議進一步接受大腸鏡檢查。同時也提醒大家，痔瘡的出血是黏膜破損所致，大都是短暫間歇出血，若遇到如廁出血超過2週或是大量出血，就要及早就醫檢查，以免延誤病情。

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