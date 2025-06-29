心臟病｜天氣熱暈倒不一定是中暑！氣溫超30℃恐增急性冠心病風險

一如往常炎熱的夏天，晴空萬里，碧藍的天空下，灼人的陽光稍微曬久了一些，皮膚就開始感到刺痛。台灣國泰綜合醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯表示，某日中午時分，遠方傳來了救護車的聲響，一位70多歲的老先生在公園運動時突然昏倒，而被送到了急診室，心電圖顯示急性心肌梗塞，若不治療有高達3成以上的死亡率，非常危險。



所幸啟動緊急心導管手術，老先生阻塞的心臟血管順利地被打通並放置了血管內支架，經過2周密集治療後，終於出院。

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夏季氣溫超過30℃時 發生急性冠心病的風險會升高

上述個案的太太憂心的詢問醫師：「人家說心肌梗塞都是天氣冷、寒流來的時候才會發作，怎麼我老伴會在夏天的時候發生呢？我還以為是天氣熱中暑昏倒。」蘇彥伯指出，心肌梗塞，或是急性冠心病，通常是因為供應心臟養分的冠狀動脈，因為年齡、高血壓、糖尿病、高血脂、抽煙等原因逐漸的退化，產生斑塊堆積在血管內皮中造成阻塞，進而造成心肌的缺氧和胸悶胸痛的症狀。

蘇彥伯說明，日積月累的斑塊若不幸造成冠狀動脈血流的急性阻斷，甚至可能會造成休克或猝死的情形。一般而言，冬季氣溫度驟降，容易造成血管收縮甚至是痙攣，這時原本狹窄的血管會變得更嚴重，而引發出急性的症狀，這也是為什麼社會大眾普遍覺得心肌梗塞大多發生在天氣冷的時候。

確實，根據國內外的流行病學研究，冬季是心肌梗塞好發的季節，但是在另一方面，當夏季氣溫特別高的時候，因為急性冠心病而至急診的人數一樣是隨著溫度的上升而變多：在夏季氣溫超過30℃時，發生急性冠心病的風險會漸漸升高，當溫度超過31.5℃，風險會增加接近三成；每上升1℃，整體的死亡風險會增加3%，倘若病人同時伴隨高齡或是糖尿病，過高的溫度更會增加因為冠心病而死亡的風險。

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為何高溫會造成心血管疾病的風險上升？

蘇彥伯解釋，學理上來說，溫度上升會導致血液的黏滯性增加、膽固醇上升、血管內皮受損，進而增加血栓形成的機會。高溫造成的體液減少更會加重上述的現象，過度的脫水在某些病人身上甚至會發生低血容休克、或是因電解質不平衡而發生致命性的心律不整。

值得一提的是，不只是高溫，相當多的研究也發現處在忽冷忽熱過高的溫差（大於 8.5℃），或是缺乏空調而持續燜熱的室內環境下，都一樣會增加急性冠心病發生的風險。目前台灣的天氣常常趨於極端化的型態，氣象播報不時有破紀錄的高溫或是日夜溫差變化劇烈的情形，蘇彥伯提醒，有心血管疾病的朋友要特別小心。

蘇彥伯進一步指出，典型的心肌梗塞症狀主要是胸悶、胸痛，疼痛可以連到肩膀、後背、或是頸部，同時伴隨頭冒冷汗、喘不過氣等等，嚴重時會造成低血壓休克、甚至是心臟發生心律不整或心臟停止而昏厥或猝死。

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有抽煙習慣、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、腎功能不全或洗腎患者、高齡等都是屬於高風險的族群。建議高風險的病友們，在天氣炎熱時務必多留意氣象預報，於高溫警訊時避免外出做劇烈的戶外活動，有需要出門時，必須做好遮陽避免陽光直曬，同時注意足夠的水分和電解質補充避免脫水（若本身有心臟衰竭或是腎臟病的患者，水分調控要更加謹慎，請詢問專業醫師的建議）。

蘇彥伯提醒，室內環境儘量保持涼爽通風，若室內溫度過高時，最好還是要有適度的空調，空調的溫度最好設定在26-27℃上下，不但省電，而且可以避免室內室外的溫差過大，反而造成不適甚至是增加急性冠心病的機會。倘若真的有疑似急性冠心病的症狀發生，還是建議儘速到醫院檢查，以免錯過治療的黃金時間。總而言之，避免環境氣溫大幅度的變化所造成的壓力，也是避免心血管發生意外事件的關鍵要素之一。

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