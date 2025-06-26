胸痛不一定是心臟病？一文看清肋軟骨炎4大症狀打乞嚏時痛感加劇

有些人在咳嗽、搬重物或彎腰時，突然覺得胸口刺痛或悶痛，甚至痛到不敢深呼吸，忍不住擔心是不是心臟出了問題。



其實，這樣的症狀很有可能是「肋軟骨炎」所造成。

什麼是肋軟骨炎？肋軟骨炎症狀（按圖👇👇👇）

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肋軟骨炎（Costochondritis）是指連接肋骨與胸骨的肋軟骨發炎，屬於胸痛的常見原因，常被誤認為心臟病發作。這個疾病多為良性，通常無需特殊治療即可自行痊癒，但可能持續數週或更長時間。發生原因不明，但可能與以下因素有關：

- 反覆咳嗽或呼吸道感染

- 胸部外傷或過度使用上肢

- 劇烈運動或提重物

- 上呼吸道病毒感染



肋軟骨炎症狀

- 胸口一側會痛，尤其是壓下去更痛

- 深呼吸、咳嗽、打噴嚏時，痛感會加劇

- 有時痛感會延伸到肩膀或手臂

- 身體動作時也可能會誘發疼痛，像是扭動、彎腰、起身



重要的是不會有喘不過氣、冒冷汗等心臟病典型症狀。因此如果你有心悸、喘不過氣、冒冷汗或暈眩，請馬上就醫以排除心臟問題！

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透過「深呼吸」檢查你是否為肋軟骨炎

如何判別是否為肋軟骨炎呢？可以在肋骨區域對著胸骨向下壓，則疼痛明顯加劇；深呼吸一口氣，而胸口正中感到疼痛。如果符合這樣的情形，那基本上就是肋軟骨炎，而不是心臟疾病。

如果還是不放心想要到醫院做進一步的檢測，通常醫師會先排除腫瘤跟心臟病的可能。像是大於35歲的病人、病史有冠心症風險、有心肺症狀者，會先檢查心電圖；胸部電腦斷層則是幫助醫師排除惡性腫瘤，並觀察肋軟骨的病理變化。

另外，有發燒、咳嗽、胸壁腫脹、胸部創傷病史，或其他呼吸癥候的人，還會進行胸部X光檢查。透過這些檢查工具，基本可以排除嚴重疾病，確定肋軟骨炎。

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要怎麼處理或治療？

大多數與胸腔肌肉、骨骼系統相關的胸痛（像是肋軟骨炎），即使不治療，通常也會在幾週內自行緩解。如果不舒服，可以透過以下方式緩解不適：

1. 使用抗發炎止痛藥：像是布洛芬，有助緩解發炎與疼痛。

2. 自行熱敷：熱敷胸口每天 2～3 次，可放鬆肌肉、減輕不適。

3. 減少誘發動作：例如降低運動強度、避免搬重物、重複性動作等。

4. 治療引起發炎的原因：如果是咳嗽引起，可搭配止咳藥物緩解。



對大多數患者來說，這些方法就能有效控制疼痛。若遇到疼痛嚴重、影響生活品質的情況，也可以在醫師評估下，考慮於局部注射麻醉劑合併類固醇，直接減緩發炎。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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