心臟病｜年輕、常運動都會發生心肌梗塞？3因素使心肌梗塞年輕化

台灣一名32歲年輕男性參加馬拉松比賽時，突然暈倒兩次，但他自述先前從未發生過類似情形，且平時不只常運動，更會定期健檢、吃保健食品養生，不理解突然發生心肌梗塞的原因。



醫師說明，若血管本身就有病變，就可能像不定時炸彈一樣突然惡化，而典型心絞痛是在運動或是情緒激動時會變嚴重，休息時會緩解。

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台灣中醫大新竹附醫心臟內科醫師薛朝文說，台灣一名男性在參加馬拉松時，突然感覺頭暈，不久後隨即暈倒，在恢復意識短暫休息過後，原想著要以步行的方式完成比賽，卻又再次昏倒，被送至醫護站仍感到胸悶、呼吸喘。

病人經心電圖檢查，被判斷為急性心肌梗塞。薛朝文表示，搶通血管病放置支架，病患目前已順利出院。

血管病變如不定時炸彈 醫：心肌梗塞年輕化

病患提到，自己並非首次參與馬拉松，過去也未發生過類似情形，平時運動除了跑步外，還會重訓，且每年都會進行健檢、定時攝取保健食品，不解自己發生心肌梗塞的原因。薛朝文指出，心肌梗塞雖好發於50歲以上族群，但現代人飲食西化、生活緊湊、作息失調，心肌梗塞的發生已有年輕化的趨勢，因此即便是年輕常運動的人，也可能發生血管阻塞。

薛朝文說明，若同時有心血管疾病的家族病史、三高患者、肥胖、吸煙等高風險的狀況，更容易加速血管阻塞。但並非運動引發心肌梗塞，醫師說，若血管本身有病變，就可能像不定時炸彈一樣突然惡化，急性惡化的血管阻塞導致心肌梗塞，威脅到生命安全。

心絞痛與心肌梗塞有何差異？（按圖👇👇👇）

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運動讓胸悶、胸痛症狀更明顯 醫：心絞痛可及早被發現

薛朝文提到，個案剛好是在跑步時發作，而運動會讓阻塞的血管血流量比平常更少，胸悶、胸痛等症狀也會更明顯。他指出，典型心絞痛就是在運動或是情緒激動時會變嚴重，休息時會緩解。不過，運動對於心血管的健康仍有益處，能讓心絞痛更早被發現，也建議每週至少五天、每天至少30分鐘的次中等強度運動。

急性心肌梗塞是血管突然完全堵塞，只靠藥物不一定能恢復血流。薛朝文建議，須由專科醫師判斷是否進行心導管手術，且常規的健康檢查不一定能發現血管阻塞，因為這類問題通常需要更進一步的檢查，如電腦斷層血管攝影或心電圖。

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薛朝文提醒，即便是年輕人也不應忽略心血管健康，留意胸悶、胸痛等症狀，並考慮進一步就醫檢測，避免發生憾事。

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