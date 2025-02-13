心肌梗塞｜什麼是心因性猝死？現11症狀休息後無改善要趕快就醫

台灣73歲的華航董事長謝世謙早前因心肌梗塞猝死，震驚各界。心臟科醫師表示，氣溫驟降、一波波冷空氣襲台，因心肌梗塞死案件增加1.5倍。然而，猝死一定都要心血管疾病有關嗎？發病前沒有任何跡象？



事實上，近年不少名人猝死，例如台灣48歲的寒舍董事長蔡伯府心肌梗塞猝死，台灣35歲的藝人高以翔在參加競技類實境節目錄影時，疑因心臟驟停而猝死。

猝死前有哪十大前兆？點擊下圖看清👇👇👇

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根據台灣台北榮總心臟內科主治醫師江晨恩臨床統計，所有猝死案件中，心肌梗塞佔70%，另外有10%是主動脈剝離（非心臟疾病）、心律不整、缺血性心血管疾病，以及其他結構性心血管疾病。

什麼是心因性猝死？哪些原因引起？

江晨恩表示，醫學上將猝死分為心因性猝死及非心因性猝死：

心因性猝死與心血管疾病相關，通常症狀發作一小時內，心跳會突然停止，導致死亡。在猝死的案例中有8成屬於心因性，很可能是肇因於心肌梗塞、重度狹心症、心肌病變或心律不整等原因所致。非心因性猝死可能是主動脈剝離、肺栓塞或是呼吸道疾病引起。

值得注意的是，很多猝死案例平常並無心臟病史，卻因過勞、壓力過大，或長期熬夜不睡覺而猝死。江晨恩說明指出，過勞或是長期熬夜，會造成交感神經過度活躍，造成心跳加速、血壓升高，導致冠狀動脈斑塊破裂，引發心肌梗塞或主動脈剝離。

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猝死有無警訊？

台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風引述美國學者的研究指出，有62%的男性、46%女生在發病前沒有症狀，也就是約一半的民眾，不會在發病前胸悶、喘氣、身體部位發麻或疼痛、體力衰減、冒冷汗，且在行走比坐下還明顯的相關症狀。

雖然美國研究指出約有一半的人發病前毫無症狀，但江晨恩認為還是有些蛛絲馬跡。發病前患者會出現胸悶、心跳加快、心律不整、心跳過慢（每分鐘低於40下）、暈厥、全身無力、疲倦、眼前發黑、四肢發麻、水腫或走路不穩等情況，充分休息後若未改善，一定要趕快就醫，因為可能已經陷入猝死危機。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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