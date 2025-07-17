柏金遜症｜睡不好便秘竟是柏金遜早期表現？5招避夢遊時誤傷身體

你以為柏金遜症就是手抖、動作變慢？其實，在症狀明顯前10年，身體早就悄悄發出警訊。



台灣彰濱秀傳醫院醫薩刀中心副主任、神經內科主治醫師吳佩翰提醒，包括失眠、嗅覺異常、便秘、姿勢性低血壓，這些「非動作症狀」都可能是早期徵兆，別再以為只是老化或壓力大，延誤就醫可能錯過黃金治療期！

柏金遜症10大警號（按圖看清👇👇👇）

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台灣65歲以上盛行率恐近2% 很多人晚診斷

「台灣65歲以上的柏金遜症盛行率約1%，但實際可能接近2%。」台灣吳佩翰醫師指出，這與患者對疾病認識不足、動作出問題才求醫有關。

許多人直到出現手抖、步態不穩才意識到異常，其實早在那之前，身體就發出求救訊號。

非典型警訊：從便秘、疲倦到嗅覺變差

你是否有長期便秘、早上醒來卻覺得沒睡飽，甚至覺得食物沒什麼味道？這些症狀可能不是小毛病，而是柏金遜症的早期非動作表現：

- 便秘

- 異常疲倦

- 姿勢性低血壓（常見症狀為突然站起來會頭暈）

- 失眠

- 嗅覺異常



其中嗅覺變化最常被忽略。吳佩翰建議，可用「廚餘的腐臭味」來自我檢視嗅覺敏感度，像是尿騷味、酒精味等刺激性氣味並不適用做為測試標準。

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睡不好可能不是壓力，是大腦缺少多巴胺！

睡了卻總覺得沒睡飽？可能是「快速動眼期行為睡眠障礙」造成的。吳佩翰解釋，這類患者常在夢中大叫、揮拳踢腿，甚至夢遊，嚴重時可能摔下床。

原因來自於多巴胺減少，導致原本該讓肌肉放鬆的機制失靈，因此身體在夢境中也會動起來。吳佩翰形容，睡眠像潛水，多巴胺是潛水裝備，幫助進入深層睡眠，當分泌不足，就難以潛入熟睡狀態。

「做夢多反而不見得是壞事，因為做夢能幫助記憶鞏固與情緒調節。」吳佩翰指出。

睡眠障礙怎麼辦？從安全做起，再考慮用藥

針對夢中動作激烈、甚至夢遊的情況，吳佩翰提供以下安全建議：

1. 床邊移除危險物品

2. 臥室內避免放置小型易誤食物品

3. 可加裝床邊軟墊與緩衝用枕

4. 房門掛鈴鐺或簡易警示器

5. 若情況嚴重，建議單獨睡眠



治療方面，常用藥為含有Clonazepam成分的安眠藥，但因含鎮靜成分，長者使用後若夜間起身，容易影響平衡、增加跌倒風險。

吳佩翰表示另有褪黑激素引起許多討論關注，部分民眾會在外國網站訂購或以自用名義攜帶入境，但在台灣，因褪黑激素缺乏長期使用的安全性資料，所以褪黑激素依法仍屬於處方藥，需透過醫師開立處方且在合法藥局購得，如有疑問還是建議詢問醫師安全用藥。

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便秘與低血壓，從喝水與飲食改善

柏金遜症患者近九成都有便秘困擾。吳佩翰說明，除了疾病本身影響，也可能與：

- 多巴胺分泌減少

- 運動量不足

- 用藥影響

- 水分與纖維攝取不足



解方從生活做起：

- 補充水分：體重（公斤）×30 = 每日建議喝水量（ml）

- 飲食重點：多蔬菜、適量油脂（幫助腸道蠕動與大腦運作）

- 每日運動：走路＋核心運動或太極拳

- 腹式呼吸、腹部按摩、固定排便時間

- 補充益生菌、規律作息



吳佩翰提醒，務必告訴醫師症狀，評估是否需調整用藥。日常要多喝水、適量攝取鹽分，都有助穩定血壓。

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別讓情緒困住自己！運動＋社交是抗抑鬱良藥

柏金遜症患者常伴隨焦慮與抑鬱，背後不只是多巴胺不足，血清素減少也是原因之一。再加上動作變慢，社交減少，容易陷入孤獨與失落。

吳佩翰建議，請不要因為動作變慢就躲起來！運動、飲食、社交是每位患者都能做到的自我照護。

例如太極拳就很適合柏金遜症病友。外國一項逾14,000人、長達數年的研究發現，有規律參與太極的患者，5年後病情惡化速度較慢，證實運動能延緩退化。

動作沒問題，不代表沒問題！

許多柏金遜症患者直到手抖、走路慢才發現問題，但其實早在那之前，身體就不斷發出警訊。

不正常的便秘、睡不好、嗅覺遲鈍、情緒低落，請別再忽視這些「小毛病」。及早辨識、早期就醫，透過醫療與生活介入，就能有效延緩退化，維持生活品質。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

