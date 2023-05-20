柏金遜症｜前期徵兆不只手震！一症狀易忽略　及早發展可延腦失能

據2021年台灣健保統計資料顯示，台灣有7.7萬人罹患柏金遜症（台譯：巴金森氏症），包括台語歌后詹雅雯及八點檔女星方岑，都是患者。症是盛行率第2高的腦部神經退化性疾病，僅次於失智症，但只要及早發現、長期以藥物治療，發病後仍能享有生活品質。



不過柏金遜症症初期很難診斷出來，醫生提醒除了大眾熟知的「雙手顫抖」之外，步態不穩也是重要前兆之一，若走路容易跌倒，千萬別以為是單純的老化或骨科問題，建議儘速前往醫院做進一步的檢查。

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隨着社會邁入高齡化，預估2025年每5位台灣人就有1位年逾65歲，隨着老年人口增加，步態不穩成為不容忽視的老年問題。台灣成大醫院神經部林典佑醫生指出，長者步態不穩有多種可能，其中一項是腦部神經退化性疾病，「柏金遜症」就是其一，更是盛行率第二高的腦部神經退化性疾病，僅次於失智症。

林典佑說，長者容易跌倒的原因相當複雜，簡單可以分為「神經系統疾病」、「心血管疾病」、「眼睛疾病」、「骨骼肌肉疾病」、「心理疾病」以及「體力衰竭」等6大類；其中的神經系統疾病，又有許多因素會造成步態不穩，而柏金遜症就是其一。

「很多人認為，柏金遜症一定會有『手腳顫抖』的症狀，其實這是錯誤的觀念。」 林典台灣成大醫院神經部林典佑醫生

林典佑分享診間案例，有位56歲女性病患因步態不穩接受過多次脊椎手術，造成她無法行走，只能靠輪椅代步，因此由家人帶來醫院檢查，想申請身心障礙鑑定與失能診斷書。

林典佑打開X光片一看，發現病患脊椎上滿滿鋼釘，不解這樣一位相對年輕的中年女性，為何接受如此多的手術，卻依然無法行走？詳細詢問病況，發現她除了無法行走，還有全身僵硬痠痛、躺不住、站不起來、右腳因無力而顫抖等症狀。

綜合個案症狀與病史，林典佑懷疑除了脊椎問題，這位女病患恐怕還有柏金遜症病，進一步安排腦部多巴胺神經元核醫造影檢查，確診她是柏金遜症病患者，經過藥物治療，很快就脫離輪椅，進步到可以自行走路。

手抖、走路不穩、身體僵硬要注意

柏金遜症病是一種腦部退化疾病，因為神經傳導物質「多巴胺」分泌不足，而影響神經傳導，出現身體僵硬、雙手顫抖、身體前傾合併小碎步，容易跌倒等多種運動障礙；有些人則有憂鬱、「撲克臉」、講話含糊等症狀，甚至寫字越寫越小，都有可能是罹患柏金遜症。

雖然有少部分族群會在40歲以前發病，但柏金遜症好發年齡為50到60歲，據健保2021年統計資料顯示，台灣有7.7萬人罹患柏金遜症，包括已逝抗議天王柯賜海、台語歌后詹雅雯及八點檔女星方岑，都是柏金遜症患者。

柏金遜症4個核心症狀：

1. 肢體顫抖

2. 動作緩慢

3. 肢體僵硬

4. 步態不穩（容易跌倒）



他說，很多長輩因為肢體顫抖，警覺到可能是柏金遜症病而求診，卻忽略了動作緩慢、肢體僵硬及步態不穩等其他3個症狀，只覺得可能是老年本來就會出現的衰老症狀。尤其是步態不穩最常被忽略，因為多數有異狀者會直覺找骨科求治，卻忽略了可能因為柏金遜症病所造成的步態不穩。其實只要4個核心症狀有2個以上，臨床上就會高度懷疑罹患柏金遜症病。

手指操＋行走測試，每月自我檢測

林典佑表示，柏金遜症好發在50歲過後的中老年期，台灣動作障礙學會提供一項檢測動作緩慢和肢體僵硬的簡單技巧：

以「手指操」動作，用單手做出OK的手勢，接着張開食指與大拇指，再快速將食指與大拇指指尖連續點25下，過程中出現動作停頓、手指打不開、動作變慢、速度改變或開合大小改變，就可能有動作緩慢或肢體僵硬症狀。

至於步態不穩，可以做3米的起身行走測試：受測者坐在椅子上，站起來往前走3米，繞過擺放的物體或圓錐回來再坐下。繞一圈的時間大於10秒，代表走路速度開始變慢；大於20秒，代表活動力明顯下降，有步態不穩容易跌倒的可能性。

林典佑說，柏金遜是能用藥物控制的疾病，只要能早期診斷，就可以藉由藥物減緩失能，增進生活品質。此外，維持健康的生活作息及培養規律的運動習慣，也是避免神經退化疾病找上門的良方。他也呼籲，柏金遜患者無須喪志，好好與醫生討論病情並積極治療，相信一定能活出屬於自己的精彩走跳人生。

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