柏金遜症｜中醫2方法減緩腦部慢性退化　1食療助減少抖動活化腦部

柏金遜症是神經退化性疾病，在西醫治療上，主要以恢復多巴胺的活性為主，避免症狀繼續惡化；而中醫也可透過治療活絡腦部，搭配日常調理幫助改善症狀。



中醫如何治療柏金遜症？

中醫將柏金遜症歸類於「顫證」、「振掉」，也和「痹症」的許多症狀描述十分相像，大抵認為與肝腎不足相關，並且常挾帶著風、火、痰、瘀，治療上可從中藥或針灸著手。

在用藥方面，多選用補益肝腎、息風降火、去痰化瘀的藥物，像是補陽還五湯和半夏天麻白朮湯，去做藥物加減。

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針灸治療則多以頭皮針及體針並用，頭皮針主要目的是要活絡腦部、刺激多巴胺的分泌及降低肢體抖動的程度，穴位可選用運動區、舞蹈震顫控制區及足運感區等位置來進行針刺。

體針方面，除了可對於僵硬的肢體去做放鬆以外，也可以針刺補益肝腎的穴位，例如肝俞、腎俞以及祛風穴；化痰的穴位如風池、豐隆穴。建議柏金遜症的病人一周至少要針灸2～3次，除了幫助改善生活品質，也有助於紓緩抑鬱焦慮的情緒。

中醫如何減緩患者腦部慢性退化？（按圖了解👇👇👇）

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如何減緩患者腦部慢性退化？

緩解柏金遜症，可從中藥及穴道按摩的方式進行。

1. 中藥助代謝修復 改善動作遲緩、補腎固腦

在中藥上，大黃、厚朴、枳實、芒硝可加強肝臟腎臟的代謝系統，藉由大小便將代謝廢物排出，減少自由基的產生；半夏、茯苓、遠志、石菖蒲可改善細胞黏膜的通透性，加強細胞修復；天麻、鉤藤、龍骨、蠔可改善因退化造成的動作遲緩及不自主抽動；龜鹿二仙膠、熟地黃、黃精，則可補腎固腦，減緩腦部的退化。食用前應先經醫師評估。

2. 按摩4穴位活絡氣血 調理肝氣、減緩震顫

常常按壓胃經的「足三里、豐隆穴」，以及大腸經的「合谷穴」，可促進上循腦部的陽明經經絡氣血運行更佳。另外，敲打膽經及按壓「太衝穴」可調理肝氣，改善動作遲緩及減少不自主震顫等中醫風動情形發生。

除了中醫調養，患者在生活習慣上，若有家人的陪伴與支持，可改善因退化而抑鬱的心理狀態。適當的運動則可防止肌力、關節的退化，可透過打太極拳及八段錦等簡單易學的養生運動，來加強筋骨氣血循環。

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「1食療」減少抖動活化腦部

由於柏金遜症後期會出現吞嚥困難的情況，患者會變得不喜歡進食，日漸消瘦，還可能有便秘的情況，飲食上除了選擇高纖食材，建議避開黏性或是過硬的物質，備餐時可準備軟泥質的食物。以下介紹一道中藥材食療，容易入口又可幫助改善症狀：

藥膳蒸蛋

【材料】天麻3錢、鉤藤3錢、熟地黃5錢、黃精5錢、石菖蒲3錢、雞蛋3顆。

【做法】將藥材洗淨後，放入1000cc的水，以大火煮沸後轉小火續煮30分鐘，將藥渣濾出後放涼備用；接著將蛋打散後，加入藥汁攪拌後去沫放入碗中，加入適量鹽做調味，再放入電鍋中，外鍋加1杯水，鍋蓋保持一點空隙不要緊密，蒸煮完成後即可食用。

【功效】天麻與鉤藤可有助息風止痙，減少肢體抖動的情況，熟地黃及黃精可以填補腎精，搭配石菖蒲可活絡腦部，減緩退化的速度。

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