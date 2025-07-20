睡眠不足影響記憶力恐失智？4生活建議提升腦淋巴清除毒素功能

睡不好，小心失智！台灣林口長庚醫療團隊透過最新影像技術分析高齡長者腦部結構，研究證實 ，良好睡眠品質有助於預防失智症，維持認知功能。



結果顯示，睡眠品質愈差者，腦淋巴系統清除功能及記憶功能均較差。至於睡眠品質良好者，其大腦核心區域的「結構」與「功能」連結之間合作順暢。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

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台灣王長庚公益信託 自2019年啟動「健康老化研究計劃」

近半年來，台灣72歲陳女士飽受失眠困擾，夜晚難以入眠，即使睡著，半夜也常醒來2、3次，清晨醒來，就再也睡不著，以致白天打瞌睡，異常疲累。近半年，來記憶力變差，重複問著一樣問題，也懶得出門，家人發現不對勁，陪同就醫，確診為「睡眠障礙合併輕度認知功能障礙」。

2025年底，台灣65歲以上高齡長者佔比達20. 7%，正式進入「超高齡社會」，健康老化、高齡健康照護成為重要課題。台灣王長庚公益信託自2019年啟動「健康老化研究計劃」，由台灣林口長庚醫院腎臟科方基存教授主持，結合台灣長庚醫院、台灣長庚大學及台灣台塑醫學事業發展中心的研究資源，建立本土健康人資料庫，針對失能、失智、睡眠等高齡長者問題進行系統性研究，探索可行的健康改善方案。

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高齡長者睡眠品質 與腦淋巴系統功能、大腦連結及記憶力好壞相關

台灣長庚健康老化研究團隊研究證實，高齡長者睡眠品質，與腦淋巴系統功能、大腦連結及記憶力好壞，息息相關。

該項研究納入72位年齡從66歲至88歲的健康高齡長者，進行磁力共振（MRI）、匹茲堡睡眠品質量表（PSQI）問卷調查，另與香港大學心理學系李湄珍教授合作，採用「血管周圍空間擴散張量影像分析技術」（DTI-ALPS），量化腦淋巴系統的代謝清除功能，並分析其與大腦結構連結與功能連結的關聯，以及兩者相互作用或關聯程度。

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大腦中的腦淋巴系統有清掃機制 堪稱「腦內清道夫」

「腦淋巴系統宛如大腦汙水處理廠」台灣林口長庚醫院一般及老年精神科主任李淑花表示，大腦中的腦淋巴系統有清掃機制，堪稱「腦內清道夫」，清運廢棄物的關鍵時間，以及最為活躍的時間均在深度睡眠期間，一旦睡眠受到干擾，清除功能明顯下降，就會毒素積累，加速神經退化過程。

台灣林口長庚醫院腎臟科教授方基存說，長期睡不好，將導致腦部清除系統功能失衡，進而影響神經網絡間的正常運作，讓記憶力變差。對於高齡長者來說更是如此，睡眠品質與大腦功能的可塑性及修復力有著密切關聯，如能維持良好睡眠，就能提高大腦清除毒素功能。

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如何提升腦淋巴功能？睡眠醫學專家提出4大生活建議

至於如何提升腦淋巴功能？台灣林口長庚醫院中醫針傷科及台灣睡眠醫學會劉耕豪醫師提出4大建議：

1. 日常作息維持良好睡眠：營造舒適睡眠環境、固定作息時間、避免睡前攝取刺激性飲品、減少螢幕使用等。

2. 落實健康睡眠行為，有助腦淋巴系統維持清理與修復功能，進而保護認知與記憶能力。

3. 適當補充Omega-3脂肪酸。

4. 規律運動。



以陳女士為例，在長庚團隊的協助下，養成良好睡眠習慣，3個月後，失眠情況獲得改善，記憶力變好、重複提問的情形也減少，經半年追蹤，認知功能測驗分數明顯進步。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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