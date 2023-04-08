失眠穴位｜睡眠品質不佳影響白天精神狀態　6穴道補氣紓壓助好眠

睡眠幾乎影響著人體的每種組織和系統：從大腦、心臟、肺部到新陳代謝、免疫功能、情緒和疾病抵抗力。許多研究也表明，長期缺乏睡眠或睡眠品質差會增加高血壓、心血管疾病、糖尿病、抑鬱症、焦慮症、肥胖、事故與死亡的風險。



現代人因生活緊張、同儕競爭、工作壓力等，容易有失眠、睡眠品質不佳的狀況發生，甚至會影響白天精神狀態。以下介紹6個穴道有助於改善失眠狀況，讓人更好入睡。

6穴道補氣紓壓助好眠（按圖👇👇👇）

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一、補氣：百會穴、足三里穴

- 百會穴：兩耳耳尖往上至頭部正中線交會處。

- 足三里穴：膝蓋外膝眼下4橫指處。



二、放鬆：太陽穴、三陰交穴

- 太陽穴：前額兩側，眼睛後部的凹陷處。

- 三陰交穴：腳踝內側凸起，往上4橫指寬處。



三、助眠：內關穴、神門穴

- 內關穴：手腕橫紋中點往上3橫指寬處。

- 神門穴：手腕橫紋，靠小指側的凹陷處。



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幾乎每個人都曾有睡不好的時候，偶有失眠不用慌張，可以先觀察幾天。然而，如果失眠持續超過一週，或是已經感覺到腦袋變鈍、反應慢、精神不濟時，就需要就診治療。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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