關節炎｜膝蓋彎曲有聲響是關節退化先兆？聲音伴隨疼痛腫脹應求醫

膝蓋彎曲伸直有聲音？



你是否也有過這樣的經驗，在蹲下、起身、爬樓梯時，膝蓋突然「喀」一聲，讓人不禁懷疑是不是骨頭出了問題，還是關節壞了？膝蓋有聲音會變成退化性關節炎嗎？醫師解答！

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膝蓋有聲音但不會痛？醫分析3種膝蓋聲

膝蓋為什麼會發出聲音？台灣復健科醫師王思恒指出，醫學上稱這類現象為「Knee Crepitus（膝關節彈響聲）」，常見於年輕人、運動員，甚至幼童也可能出現；這些聲音不僅常見，多數也無需擔憂。王思恒解釋，這些聲響大多來自關節活動、關節液體流動，或肌腱滑過骨頭突起的過程，並非骨頭之間的直接磨擦。

「膝蓋喀喀」聲音的類型也有區分：

1. 「啪」一聲：是關節內氣泡破裂的聲音，類似於折手指發出的聲響，且特性是發出聲音的10分鐘內，不容易再出現相同聲音。

2. 咔噠聲：多在膝蓋彎曲時發出，可能伴隨短暫的震動感，是髕骨在滑車溝中滑動的結果。

3. 細微沙沙聲：是關節滑液經過髕骨後方產生的正常摩擦聲。



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聲音≠關節壞掉 伴隨疼痛腫脹應就醫

王思恒強調，膝蓋有聲音並不代表關節受損，他提到一項1987年的研究顯示，將近99％有膝蓋聲音的人並不會伴隨疼痛；這表示，聲音本身不是關節退化的指標，也不代表未來必定會發展成退化性關節炎。

真正需要關注的，是當聲音伴隨明顯的疼痛、腫脹，或活動受限時，才可能暗示著膝關節的異常，這時就應該尋求專業醫療評估。

膝蓋有聲音會變成退化性關節炎？

另外，有些人會認為膝蓋發出聲響，是日後發展為退化性關節炎的前兆，但王思恒表示，這其實是過度解讀。他引述2017年一篇研究，發現退化性膝關節炎患者中，膝蓋聲響頻率的增加，可能與症狀惡化有關；但該研究對象平均年齡為61歲，且多數已有X光下的關節退化徵象。因此，這類研究結果不應套用在年輕、健康、尚未出現退化現象的人身上。

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面對膝蓋聲響，王思恒給出以下3點建議：

- 若膝蓋有聲音但無疼痛，可以放心活動。

- 不需要為了「不發出聲音」而避免運動，這反而會讓關節變僵硬。

- 若膝蓋有聲音伴隨明顯疼痛、腫脹或不穩定感，應尋求專業評估。



膝蓋喀喀響不一定代表退化或疾病，了解背後的生理機制，才能安心面對身體的聲音。不要因為聲音就停止運動，適當活動反而有助於維持關節健康。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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