膝蓋痛｜韌帶受傷影響平衡穩定性？醫生揭促進韌帶恢復及保養方式

韌帶受傷怎麼辦？韌帶受傷會好嗎？



台灣亞東醫院骨科部骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文分享，近來有幾位韌帶受傷的病患，從他的診間「畢業」，他們都是在春節期間前往日本滑雪時受傷，雖然第一時間已做緊急處理，但考量外國就醫費用高昂，選擇先買止痛藥撐著，返台後再就醫。他也分享韌帶的治療方式、韌帶受傷的恢復期。

韌帶受傷會斷掉嗎？（點擊下圖看清👇👇👇）

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韌帶受傷是運動族群常見傷害

台灣吳凱文醫師表示，韌帶受傷是骨科醫師時常會遇到的案例，除了籃球、排球等球類運動族群外，近年因滑雪風氣盛行，滑雪造成的韌帶受傷也愈來愈多。膝蓋的韌帶包括前後十字韌帶與內外側側韌帶，可以想像成由四面八方包覆並穩定膝關節，只要有一條受傷，就會影響平衡和穩定性。

韌帶受傷怎麼辦？注射療法可促進癒合

對於韌帶受傷的治療，吳凱文醫師表示，一開始會先以消炎止痛藥緩解症狀，並透過超聲波或磁振造影（MRI）檢查，確認傷害未擴及骨骼。後續除了物理治療幫助修復外，也可藉由注射療法促進癒合修復。由於這批病患診療時程相近，吳凱文醫師把他們當成同一屆的「傷友」，用其他人已經康復的案例來鼓勵他們。

快速了解前十字韌帶受傷的徵狀（按圖）：

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韌帶受傷會斷掉嗎？不同程度有不同治療方式

不過不同程度的韌帶受傷，有不同的治療方式，台灣吳凱文醫師說明症狀，像是十字韌帶斷裂時，通常會聽到「啪」斷掉的聲音，伴隨著劇痛和腫脹，膝蓋也會堆積濃厚的血水，急性期時不一定會感覺到關節的不穩定，比較多是活動度受限，像是彎曲伸直膝蓋的動作都無法做到，等5～7天後腫脹消除後才會感受到膝蓋的不穩定。臨床上若看到患者「掰咖（跛腳）」無法行走，通常會猜測是後十字韌帶損傷，因為前十字韌帶傷害的症狀多半只是是行動的不穩定。

台灣吳凱文醫師進一步解釋，十字韌帶若全斷是無法修補的，一般來說是要做重建。臨床上將十字韌帶的傷害分成3個程度跟治療的方法：

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第一級（輕度損傷）：

一部分撕裂，膝蓋的穩定度還夠。因為傷的不重，就以之前提過的PRICE處理方式，搭配吃消炎藥和物理治療，讓十字韌帶的傷害慢慢癒合。

第二級（中度損傷）：

大部分損傷，膝蓋穩定度欠佳。除了PRICE處置（保護、休息、冰敷、壓迫、抬高）、消炎藥之外，因為膝蓋穩定度變差，所以需要長時間復健，以建立肌肉的力量為目標，然後幫助膝蓋維持穩定度。

第三級（完全損傷）：

完全損傷，膝蓋沒有穩定度。若希望恢復到競技運動的水平，則需考慮進行手術重建。若對競技運動要求較低，則可能不需手術。不過，在所有情況下，都需要PRICE、消炎藥和物理治療的搭配，另外必須穿著專門給十字韌帶斷掉的患者的護膝來保護膝蓋。

維持好骨本靠5件事（按圖看清👇👇👇）

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運動訓練已打下基礎，切勿操之過急

台灣吳凱文醫師指出，絕大多數的韌帶受傷都是可以治療且痊癒的，但需要至少6個月的修復時間。不過，較為嚴重的韌帶受傷多來自運動傷害，熱愛運動的朋友往往會因為養傷悶壞了，或是擔心不練成績會退步，而過早重返運動場，導致反覆受傷。他鼓勵這些「傷友」切勿操之過急，長期運動訓練已打下基礎，未來只要稍加練習，身體的記憶就會回來。

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