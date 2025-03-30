關節炎症狀｜起床時膝蓋僵硬動不了？5因素恐增加膝關節炎風險

關節炎是種常見的疾病，會引起膝蓋疼痛、僵硬和活動受限等問題，嚴重還會影響生活品質。



醫師提醒，肥胖、膝關節受傷史、結構異常等因素，都會增加關節炎罹患風險，但只要用正確的方式保護關節，就能有效改善膝關節健康。

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關節炎成因是什麼？

台灣骨科醫師陳鈺泓指出，膝關節炎主要分為「骨關節炎」和「發炎性關節炎」。骨關節炎是因關節軟骨隨年齡或使用而磨損，常見於50歲以上人群，而發炎性關節炎則是由類風濕性關節炎、痛風等自體免疫疾病引起，可能同時影響多個關節，任何年齡都有可能罹患。

膝關節炎常見症狀有哪些？

陳鈺泓表示，針對膝關節炎的常見症狀，患者通常會出現早晨起床時膝蓋僵硬感特別明顯的「晨僵」現象，在久站、長距離行走或爬樓梯後疼痛也會加重。此外，周圍肌肉無力導致膝蓋穩定性下降，嚴重時還可能出現關節畸形，如內八字腿或羅圈腿。

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5因素會增加膝關節炎風險

陳鈺泓提到，除了年齡因素外，肥胖、膝關節受傷史、結構異常等都是膝關節炎的危險因子。他特別強調，BMI每增加5單位，罹患膝關節炎的風險就會提高35%，因此控制體重對預防膝關節炎非常重要。

關節炎的治療方式有哪些？

對於膝關節炎的治療，陳鈺泓建議，患者可先嘗試非手術治療方法，包括太極、瑜伽、水中運動、騎車等低衝擊運動，有助於改善活動能力與減輕疼痛，或是用物理治療增強肌肉力量，改善膝關節穩定性和靈活性。

減重也可降低膝關節壓力，減少進一步損傷風險，平時可使用手杖、支架矯正器等支撐裝置可分擔壓力，或是服用布洛芬、塞來昔布等非類固醇抗發炎藥物也能有效減輕疼痛與發炎反應，可當非手術方法無法控制症狀時，手術治療就是最佳選擇。

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正確保護關節十分重要

陳鈺泓強調，用正確的方式保護關節十分重要，如果膝蓋疼痛已經影響到日常生活，千萬別拖延，應立即諮詢專業醫師，及早治療。民眾應及早採取行動保養，無論是規律運動、體重控制還是尋求專業醫師的幫助，就能有效改善膝關節健康。

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