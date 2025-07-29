胃酸倒流｜告別火燒心！醫生教避免4類飲食元兇 助你有效管理症狀

現代都市生活節奏急促，不少港人因工作繁忙而經常叫外賣或外出用膳，這使得胃食道逆流（俗稱胃酸倒流）的個案日益普遍。相信許多患者都有過類似經驗：在進食某些食物後，胃酸倒流的症狀突然惡化，卻不清楚箇中原因。



台灣秀傳醫療體系中部院區黃士維院長就指出，飲食控制是管理胃酸倒流不可或缺的環節，單靠藥物並不能讓你完全根治胃酸倒流。 他強調，除了咖啡因飲品，酸性食物、柑橘類水果、高脂肪及辛辣食物，同樣是患者應當警惕的４大類應避免的食物。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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改善胃酸倒流需要飲食控制 這４類食物應避免！

黃士維解釋，胃食道逆流的飲食控制主要分為「避免刺激食物」與「調整飲食習慣」。以下將詳細闡述患者最需要避免的食物及其背後原因：

咖啡因飲品：令食道括約肌放鬆的元兇

不少都市人習慣以咖啡或濃茶開展新一天，但對於胃酸倒流患者來說，這可能正是導致全日不適的元兇。黃士維表示，咖啡因會刺激胃酸分泌，增加胃部壓力，同時令下食道括約肌鬆弛，使胃酸更容易逆流至食道。 無論是咖啡、茶、能量飲品或汽水，只要含有咖啡因，都建議盡量避免。若難以完全戒除，應考慮減量飲用，並切忌空腹或睡前攝取。不妨嘗試無咖啡因的替代品，例如菊花茶或蘋果茶。

酸性食物：直接刺激食道黏膜

柑橘類水果、番茄及其製品、醋，以及過度發酵的食物，都屬於胃酸倒流患者應當警惕的酸性食物。這類食物有以下特性：

酸度過高： 其本身的高酸度會直接刺激已發炎的食道黏膜，加劇不適。



增加胃酸分泌： 部分酸性食物更會進一步促進胃酸分泌，可謂雪上加霜。



症狀快速加劇： 許多患者反映，進食這類食物後，症狀幾乎立即惡化。



若您的胃酸倒流症狀嚴重，建議完全避免這些食物。若症狀輕微，則可少量嘗試，但務必仔細觀察身體反應，一旦感到不適便應立即停止。

油炸高脂食物：延長胃部排空時間

油炸食物（如炸雞、薯條）、高脂肪肉類（如五花腩、連皮雞肉）、牛油、芝士等高脂乳製品，以及朱古力（特別是高脂高糖的黑朱古力），均是胃酸倒流的大敵。黃士維解釋，脂肪會延緩胃部排空時間，使食物在胃中停留更久，從而增加胃內壓力。此外，脂肪亦會降低下食道括約肌的張力，令胃酸更容易逆流。 不少患者觀察到，在大量進食油膩食物後，夜間胃酸倒流的症狀會特別嚴重。

辛辣食物：刺激胃酸分泌及食道

辛辣食物如辣椒、胡椒、花椒、芥末，以及生蒜和生洋蔥，對胃酸倒流患者而言更是額外刺激。黃士維指，這類食物不但會刺激胃酸分泌，還會直接刺激食道黏膜，對於已經發炎的食道來說，無疑是火上加油。有研究甚至指出，長期食用辛辣食物可能降低下食道括約肌的功能，令胃酸倒流更容易發生。

6大養胃指南（按圖了解👇👇👇）

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飲食控制是治療基礎

面對現代飲食的諸多誘惑，完全戒掉上述食物確實不易。對此，黃士維建議患者可採取「80/20原則」，即八成時間嚴格遵守飲食控制，餘下兩成時間可適度放鬆，但務必有所節制。這種方式較為彈性，也就更容易長期堅持下去。

他強調，飲食控制是治療胃食道逆流的基石，藥物只能暫時緩解症狀。找出適合自己的飲食模式，並持之以恆地執行，才能真正控制好胃食道逆流！

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

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