胃酸倒流｜大魚大肉、三餐不定時致胃酸分泌失調！必讀6養胃指南

胃病可以說是一種文明病，因為現代人飲食習慣不良，喜歡大魚大肉或三餐不定食、飲食不節，導致胃酸分泌失調，因此也讓許多人患上胃病。



舉凡腹脹、腹痛、胃悶、胃痛、消化不良、胃酸過多、胃酸倒流、胃口不好，都屬於胃病的範疇。

6大養胃指南（按圖了解👇👇👇）

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常見2大胃病成因

會得到胃病，主要的原因可以分成2個層面，一個就是壓力、情緒，影響到消化系統，出現消化不良、胃痛等問題；另一個就是吃得不對，像是暴飲暴食吃太多，或是吃錯了時間、吃錯了食物。

情緒的部分，需要自己調整心態，有必要時可能需要求助於身心科。相較起來，飲食部分可以快速調整，改善胃部健康。

6個養胃指南，遠離胃病纏身！

一、胃是守時的器官

胃液的分泌量會隨著人體生理時鐘有生理週期的高低，以便於食物消化，因此用餐若不定時定量的話，會使胃酸和胃蛋白酶缺乏食物中和或是分泌時間混亂，演變為消化自身的胃黏膜，導致損傷。因此，不暴飲暴食，三餐盡量定時定量非常重要。

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二、胃怕幽門螺旋桿菌

幽門螺桿菌會寄生在胃及十二指腸的黏膜中，使黏膜發炎。患者的口腔和唾液中也存在這種細菌，因此公筷母匙或分餐制可以降低感染幽門螺桿菌的機率。尤其是家中有人患上胃潰瘍和胃炎時，分餐制就顯得更為重要。

三、胃喜歡小顆粒食物

食物進入胃後，需要經過儲納、研磨、消化，將食物變成乳糜狀後，才到達腸道。若咀嚼不細，粗糙的食物就會直接磨損胃黏膜，並增加胃的負擔，使食物在胃內的停留時間延長，從而造成胃部肌肉疲勞、胃動力下降。

建議進食時細嚼慢咽，經咀嚼顆粒變得更小，能增加唾液的分泌讓部分澱粉被初步分解，減少胃的消化負擔。

四、胃對溫度敏感

胃是一個對溫度敏感的器官，受到冷空氣刺激後，容易發生痙攣性收縮，因此，喝冷飲或吃寒涼苦味的食物，例如：苦瓜、萵苣、苦菊或冰奶、冷飲會加重胃部負擔。建議多吃以燉煮蒸的方法烹製的食物及多喝溫熱的飲料和湯品，以利養胃。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

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五、胃怕壓力大和過度疲勞

壓力大或過度疲勞或使人體的抵抗力下降，連帶使胃部供血不足，使分泌功能失調，造成胃酸過多使胃黏膜容易耗損。因此，多做放鬆紓壓的休閒活動，保持心情愉悅，可以增進胃的分泌和消化功能，並且增進食慾，促進消化吸收。

六、胃怕睡前吃宵夜

很多人因為工作的關係，早餐和午餐都吃得很隨便，習慣晚餐或是宵夜吃得很多。這會使食物停留在胃中，促進胃液大量分泌，腐蝕胃黏膜，且胃黏膜也無法在夜間得到修復。因此建議不要吃宵夜，若真的要吃則避免在睡前三小時內吃。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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