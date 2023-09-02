胃酸倒流｜感到火燒心、胸口異物感？認清3類胃酸倒流及改善方法

吃完東西過不久就覺得火燒心？甚至連喝水都嚥不下去，整個食道都在痙攣？



台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，這是典型的胃酸倒流症狀，在現代社會尤其常見，邱展賢透露，在2000年時有「胃酸倒流」的病患只有6%，不過經歷了20多年，現在患者已經高達30 %。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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什麼是胃酸倒流？

意指胃裡的胃酸和消化液逆流回食道的現象。在食道末端和胃之間有一個稱為下食道括約肌（LES）的肌肉閥門，俗稱「賁門」。賁門的目的是用來隔絕胃和食道，只有在進食、打嗝時才會打開。若賁門功能失調，在其他時間不正常開啟，就會導致胃酸倒流，患者會感到胸口異物感、胸痛甚至吞嚥困難。

邱展賢表示，由於現代人生活作息不正常，情緒壓力大、飲食重口味，導致罹患胃酸倒流有增加趨勢。他透露，患者總會感到食物無法順利下滑到胃部，一直囤在胸口的感覺。有些人甚至因為進食太不舒服，乾脆不吃，造成體重下降趨勢。

胃酸倒流分3大類

賁門鬆弛

「通常好發於中廣身材的民眾」，邱展賢說，過度的腹壓有可能會造成賁門鬆弛，同時也是胃酸倒流最典型的一個分類。另外，飲食喜高脂、辛辣、酸性類食物的人，也有可能過度刺激胃內酸性分泌，影響賁門功能。

除了肥胖，還有懷孕、肚子過飽等原因（中廣身材），不過邱展賢說，這類型胃酸倒流只佔30%。日常生活改善從控制飲食做起，戒酒、戒煙、睡前2到3小時不吃宵夜，多運動等。

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食道蠕動異常

當人體進食，食道通常在食物通過時將其推向胃部。食道蠕動異常又能分為兩個細項，無力和痙攣。若是蠕動功能減弱（無力），食物會停留在食道中；食道肌肉突然收縮過度（痙攣），會導致蠕動不協調，兩者都會導致胃酸倒流。

交感神經調節不好、氣候變化都會影響交感神經調節。這類型胃酸倒流的好發族群，為壓力和情緒起伏過大的民眾。邱展賢透露，診間近來也愈來愈多18歲以下青少年、孩童有此症狀，通常都是因為課業、考試壓力大、人際關係緊繃等，治療方式不會直接照胃鏡，而是先給蠕動藥物。

食道粘膜敏感

意即患者遇到水或食物刺激，就會感覺不適。食道內部有些敏感受器，可以感知食物、液體、胃酸等刺激物，不過此類患者會比常人更敏感，這種敏感可能導致一系列不適或症狀，例如燒心感、喉嚨不適、胸痛等，與胃酸倒流相關的症狀。

邱展賢提醒，胃酸倒流，無論是何種原因產生，都是食道受傷警訊。有研究指出，長期有胃酸倒流的患者，比常人發生食道癌機率高達3、 40倍。且胃酸倒流會造成身上更多器官損壞。

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他分享曾接過耳鼻喉科轉介的慢性咳嗽病患，原因就是胃酸積在咽喉，若再逆流更上方一些到口腔，病患則會出現口腔異味、牙齒敏感、牙齒酸蝕、蛀牙等狀況。所以若有火燒心狀況，要及時就診，以免病況加重。

胃酸倒流保養

「喝咖啡、吃甜食，讓你胃酸倒流了嗎？」相信許多人對這廣告詞非常熟悉，邱展賢說，要改善症狀，首先要調整飲食，如同廣告所說，除了咖啡因和甜食少碰以外，酒精、辛辣也要避免，這些都是容易誘發胃酸倒流的危險因子。另外，定時定量也很重要，避免會刺激胃酸大量分泌、難消化的食物。

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再來就是保持情緒穩定，適當舒壓。情緒和胃部相關聯。緊張、焦慮、壓力會導致自律神經失調，不但影響腸胃消化、蠕動，也更會強化胃酸倒流感受。因此顧好心情，對保健腸胃非常重要。

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