保健養生｜日日拉筋竟然愈拉愈腳軟？營養師：只做伸展遠遠不夠！

每日朝早走過公園，總會見到不少老友記在壓腿、拉筋，拉得滿頭大汗，滿心以為只要筋骨柔軟，就能夠強身健體、百病不侵。但殘酷的真相是：原來日日勤力拉筋，分分鐘會「愈拉愈腳軟」，單靠伸展，根本無法幫我們留住寶貴的肌肉！



台灣營養師邱世昕早前在其Facebook專頁「營養師教練-世昕」分享了一個真實案例。一位68歲太太每天都勤力去公園做半小時拉筋伸展，原以為這樣就能增加肌肉、預防骨質疏鬆，結果卻發現雙腿愈來愈無力，連行樓梯都覺得吃力。

邱世昕解釋，拉筋和伸展對於保持關節靈活、放鬆筋膜確實有好處，但單靠這些動作是無法有效增加肌肉量的。他用了一個生動的比喻：把肌肉想像成一條橡筋，拉筋只是讓橡筋變得更有彈性，但橡筋本身的粗幼和結構並沒有因此改變。當身體每天只是被這樣「拉長」，並不會覺得有需要去建立更多肌肉來應付日常活動。

其實肌肉要「長大」，過程就像起樓一樣。肌肉需要承受足夠的負荷，例如重量或阻力，產生微小的破壞，然後身體再利用我們吃下肚的蛋白質作為「建材」去修補。經歷了這個過程，肌肉才會變得更粗壯。如果一直忽略阻力訓練，隨著年紀增長，肌肉量照樣會慢慢流失，這也就是為何那位68歲婦人會覺得雙腳愈來愈軟弱無力。

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營養師傳授２大「養肌護膝」實用貼士

邱世昕表示，想要真正保住肌肉，拒絕老來「腳軟軟」，日常生活中必須加入適當的刺激與營養配合：

1. 啟動居家「微阻力訓練」



不必急著去健身室舉重，在家裡其實也能做到。例如可以雙手扶著穩固的椅背慢慢做深蹲，或者在大腿綁上一條橡筋帶做側抬腿。只要做到感覺肌肉有點痠軟、有出力的感覺，就已經達到了阻力訓練的效果。

2. 把握運動後「黃金時段」補營養



邱世昕提醒，做完阻力訓練後的30分鐘至2小時內，是肌肉合成的黃金期。這時候最好盡快飲一杯無糖豆漿，或攝取容易吸收的優質乳清蛋白，把生長肌肉所需的「建材」補充進去。

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