胃酸倒流｜經常火燒心？醫生揭3大背後成因：改善睡姿竟有助舒緩

香港人生活節奏快、工作壓力大，加班到深夜是常態。難得放工，不少人都會約朋友「打邊爐」或者食宵夜放鬆一下，又或是臨睡前一邊躺在沙發上，一邊吃零食追劇。這種「食無定時」兼食飽即躺的生活習慣，往往就是消化系統運作失常的起步點。很多人經常覺得喉嚨有異物感、甚至胸口有股灼熱的痛楚，這就是俗稱「火燒心」的胃酸倒流。



每17個港人就有1個中招

胃酸倒流在香港絕對是常見的都市病。最新的研究數據顯示，本港胃酸倒流的發病率由2011年的4.1%，顯著上升至2017年的5.7%，增幅接近四成。換言之，現在每17個香港人之中，就有大約1個人正受其困擾。

更令人擔憂的是，這個病正呈現年輕化趨勢。很多二、三十歲的年輕上班族，因為經常依賴咖啡提神、高油高糖的外賣飲食，年紀輕輕就已經要隨身攜帶胃藥。如果對此置之不理，長期的胃酸逆流會不斷腐蝕脆弱的食道黏膜，輕則導致食道發炎、潰瘍甚至狹窄，重則引發食道細胞病變（巴瑞特氏食道），甚至增加患上食道癌的風險。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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胃酸倒流不是「酸太多」咁簡單？醫生拆解３大元兇

許多人以為胃酸倒流就代表體內胃酸分泌過多，於是拼命吃制酸劑中和胃酸。不過，台灣腸胃科專科醫生吳文傑指出，胃酸倒流其實不一定是胃酸過多引起的，甚至逆流出來的也不一定是酸性物質（有時是鹼性的膽汁）。他指出，這個都市病背後其實有三大元兇：

1. 「閘門」鬆弛了



在我們食道與胃部交接處，有一道名為「下食道括約肌」（俗稱賁門）的關卡。正常情況下，它只有在吞嚥時才會打開讓食物進入胃部，其餘時間都緊緊閉合。然而，隨著年紀增長、懷孕或天生結構問題（如食道裂孔疝氣），這條「橡筋」會逐漸失去彈性。當關卡無法鎖緊，胃部的食物與液體就容易失守，衝回食道。

2. 胃部「壓力山大」



有些人的賁門雖然沒大問題，但卻因為「外力逼迫」而倒流。最常見的因素包括肥胖、習慣穿緊身衣物、腰帶勒得太緊，或者進食過飽。腹部的脂肪和過緊的衣物會直接擠壓胃部，增加腹腔壓力。另外，慢性胃炎、幽門螺旋桿菌感染或糖尿病導致胃部排空速度變慢，食物長時間滯留在胃中，胃內壓力一高，賁門也只能無奈被「頂開」。

3. 食道神經敏感到「報假案」



有些患者接受檢查時，醫生發現他們的賁門運作正常，胃酸逆流的次數也與常人無異，但他們卻天天感到嚴重的火燒心。這屬於「食道敏感」或「功能性火燒心」。這群患者的食道神經異常敏感，即使只是微量的逆流都會放大成劇烈痛楚。這種情況往往與睡眠不足、長期焦慮、生活壓力大或停經期荷爾蒙變化息息相關，屬於「心病」多於「胃病」。

當逆流反覆發生，食道長期處於發炎狀態，還會削弱食道的收縮力，形成「向上倒流得多，向下卻排不走」的惡性循環。

瞓覺都有技巧？日常改善與「左側睡」妙招

要擺脫胃酸倒流，除了看醫生、按指示服用藥物外，在日常生活中微調習慣才是治本之道。

睡姿的秘密：向左睡，保護食道

你可能沒想過，睡覺的姿勢竟然與胃酸倒流有直接關係。荷蘭阿姆斯特丹大學醫學中心在《美國胃腸病學雜誌》發表的研究指出，睡姿會影響夜間胃酸倒流的發生機率。

科學家利用監測儀器發現，「左側臥」的患者，其食道接觸胃酸的時間以及清除胃酸所需的時間，都比平躺或「右側臥」的人明顯縮短。

這與人體解剖構造有關。胃部的位置偏向人體左側，當我們向左側睡時，胃的位置會低於食道，胃酸在重力作用下會留在胃底；相反，如果向右側睡，胃相對於食道的位置會偏高，若下食道括約肌此時剛好放鬆，胃酸與未消化完的食物就會輕易像倒水一樣流回食道。因此，受夜間逆流困擾的人，今晚不妨試試向左側睡。

養胃5大飲食原則（點擊下圖看清！👇👇👇）

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6個不費力日常生活自救小習慣

除了調整睡姿，建立以下的生活小習慣，持之以恆，胃部不適自然會慢慢減輕：

1. 避開誘發食物： 盡量減少飲用咖啡、濃茶、汽水等碳酸飲料。精緻甜食、辛辣及高油高脂的食物容易促進胃酸分泌並放鬆賁門，應盡量避免。



2. 拒絕「食飽即瞓」： 吃飽後千萬不要立刻躺下，至少保持直立姿勢或站立散步2小時。同時，要戒掉吃宵夜的習慣，睡前2至3小時內盡量不再進食。



3. 細嚼慢嚥、勿吃太飽： 減少暴飲暴食，每餐只吃七、八分飽，減輕胃部的消化負擔，預防因蠕動變慢引起的壓力。



4. 減輕胃部負擔： 積極控制體重，避免腹部脂肪推高胃部壓力。平日衣著應以舒適為主，腰帶不要繫得過緊。



5. 戒除煙酒： 煙草與酒精中的化學物質會直接刺激胃黏膜，同時令賁門肌肉鬆弛，屬於胃酸倒流的大敵。



6. 規律運動： 保持規律的適度運動，能有效促進腸胃道蠕動，幫助胃部排空，自然能大大降低倒流的機會。



胃酸倒流雖然折磨人，但它同時也是身體發出的警號，提醒你是時候放慢生活步伐、好好檢視自己的飲食與作息了。