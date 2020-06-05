【養胃飲食】遵守5大飲食原則減腸胃不適　營養師推3款護胃食物

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「咖啡、吃甜食又讓你胃酸倒流了嗎？」雖然是一句電視廣告台詞，卻道出現代人生活步調快，工作壓力大，經常暴飲暴食導致腸胃出狀況，引起胃酸分泌過多或胃脹氣，而出現胃痛、胃酸倒流的情形。

遵守5飲食原則　降低胃部不適機率

台灣台南市立醫院鄭婉苓營養師表示，不空腹喝咖啡，以及咖啡不與甜食一起食用，都能降低胃部不適的機率。另外，也可以透過正確的飲食原則，與「養胃」的食物，以及適度紓壓，提升腸胃健康。鄭婉苓營養師提醒，照顧腸胃健康要趁早，想要有強壯的胃腸需謹記以下的飲食原則：

養胃5大飲食原則（點擊下圖看清！）

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常食養胃食物　有助緩解消化不良

鄭婉苓營養師推薦養胃食物，包含秋葵、椰菜和木瓜。秋葵果實間有果膠和醣類組成的黏液，可以保護胃壁；椰菜含有維他命K及維他命U，可修復體內受傷組織保護腸胃黏膜，而木瓜的木瓜酵素有助於分解並加速蛋白質的吸收，可緩解消化不良及胃炎。

比養胃更重要　適度紓壓降腸胃不適

除了遵循以上的飲食原則及食物選擇之外，適度紓壓也是很重要的因子，壓力越大腸胃不適的頻率就越高，因為壓力會引起胃酸分泌，過多的胃酸會刺激胃壁造成潰瘍，因此，盡量調適與抒發壓力，適度休息放鬆，避免長期累積造成生理傷害，改善生活作息及養成良好的飲食習慣都是「養胃」不可或缺的一環。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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