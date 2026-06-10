護心飲食｜不單消暑！西瓜竟是「血管鬆弛劑」助降血壓防硬化

炎炎夏日，最爽快的事莫過於從雪櫃拿出一大塊冰凍西瓜，一口咬下去，清甜多汁。不過，很多人對西瓜有些誤解，覺得它「除了水和糖就沒什麼營養」，甚至擔心吃得多會令血糖飆升。



其實大家都低估了這個消暑神器。外國健康媒體《Healthline》早前發表報道，引述了多項營養學與心血管研究，指出西瓜不僅能幫身體補水，更是保護心臟與血管的「隱形高手」。

血管的天然「鬆弛劑」——瓜氨酸

（圖片來源：截圖自《Nutrients》）

報道引述2025年發表在國際醫學期刊《Nutrients》的一項系統性文獻回顧。研究指出，西瓜之所以能護心，關鍵天於它含有一種叫「L-瓜氨酸」的天然氨基酸。

西瓜中的「L-瓜氨酸」在人體內有一個非常獨特的運作機制。當我們吃下西瓜後，「L-瓜氨酸」在吸收時不會被肝臟代謝分解，而是能夠「避開肝臟」，直接經由血液運送到腎臟。

在腎臟中，「L-瓜氨酸」會被高效轉化為「L-精氨酸」，進而促進血管內皮細胞釋放「一氧化氮」。一氧化氮就像是血管的天然「鬆弛劑」，能令繃緊的血管放鬆並擴張，降低動脈阻力。當血管擴張、彈性增加，血液自然流得更順暢，血壓也隨之得以下降。

研究更發現，這種促進一氧化氮合成的機制，對於本身有三高風險、血管開始出現硬化跡象的人群特別明顯。再加上西瓜同時富含鉀質和番茄紅素，這幾種活性成份在體內發揮協同效應，能更全面地改善血管內皮功能，預防早期動脈粥樣硬化。

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不只是水分！吃西瓜的人整體飲食更健康？

很多人以為西瓜「無營養」，但研究數據卻唱反調。統計發現，經常吃西瓜的人，日常攝取的膳食纖維、維他命 C、維他命 A 和鎂質，竟然比一般人還要多。這意味著，將西瓜融入日常餐單，能無形中幫我們補充許多都市人攝取不足的微量營養素。

而且，西瓜有超過九成都是水分（高達 91.4%），對於平時不愛喝水、經常處於輕微脫水狀態的都市人來說，吃西瓜也是一個極佳的補水渠道。

至於大家最關心的熱量，其實每 100 克生西瓜只有大約 30 卡路里，脂肪含量近乎零，絕對是怕肥人士的健康甜品首選。

西瓜不只直接切開吃？ 營養師推薦３食法

如果覺得每次都只是切片吃有點單調，心臟專科營養師也分享了幾種新穎又健康的食譜，讓西瓜吃起來更有層次：

經典西瓜沙律： 將西瓜切粒，加入少許番茄、薄荷葉，再灑上芝士碎。鹹甜交織的口感非常清新。



西瓜乳酪船： 搭配一些堅果（如合桃、杏仁）和無糖希臘乳酪。堅果的健康油脂和乳酪的蛋白質，可以有效減緩西瓜糖分吸收速度，令血糖更平穩。



鮮果雪條： 將西瓜肉搾汁，直接倒入模具放進冰格冷凍，就是最天然、無添加人造糖的消暑雪條。



護心大前提 不能單靠「神級食物」

雖然西瓜好處多多，但預防心臟病和中風是一場持久戰。預防心學專科營養師 Michelle Routhenstein提醒，單靠瘋狂吃西瓜並不能保證心血管健康。最重要還是要將西瓜融入到整體均衡的飲食習慣中，少油少鹽，配合適量運動，才能發揮最大的護心效果。

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