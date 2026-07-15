夏季養生｜濕熱天越飲水越攰？醫生教「三減三增」消暑祛濕法

香港的夏天又濕又熱，落街不出五分鐘就已經汗流浹背。每逢這種「桑拿天」，不少人一進冷氣房，就會立刻灌下一大杯冰水，或者買杯凍茶解渴。奇怪的是，有時水越飲越多，身體反而覺得愈來愈疲倦，甚至出現頭暈、胃脹或消化不良。



這到底是身體哪個環節出了問題？

北京兒童醫院順義婦兒醫院的臨床營養科主任醫師李永進指出，這其實是身體流失了「電解質」的警號。很多人以為出汗只是流失水分，其實汗水裡還帶走了鈉、鉀、氯等礦物質。如果在這個時候一口氣灌下大量白開水，反而會稀釋血液中的鈉濃度，醫學上稱之為「稀釋性低鈉血症」，這也是為什麼你越喝水越覺得無力。

飲水都要講技巧 通過尿液顏色看穿身體需求

想要正確補充水分，李醫生建議最要緊是「小量多次」，每天的總飲水量（包含食物中的水分）控制在2000至2500毫升左右。

想知道自己水分夠不夠？最直觀的方法是觀察小便顏色：

淡黃色：代表水分充足，身體狀態良好。



深黃色：代表身體已經缺水，需要立刻補水。



要是當天流汗特別多，單喝純水並不足夠。這時候，一杯淡鹽水、淡茶或者無糖綠豆湯，會比猛灌清水更能幫身體「充電」。

同場加映：7種尿液反映什麼？（按圖👇👇👇）

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汗水悄悄偷走的「疲勞剋星」

除了電解質，汗水還會加速水溶性維他命的流失，其中最受影響的是維他命B雜 and 維他命C。

如果最近經常覺得食慾不振、疲倦不堪，甚至嘴角容易發炎，很可能是缺乏了負責能量代謝的維他命B雜。此時，全穀物、瘦肉和豆類是很好的天然補充劑。而維他命C在面對高溫壓力時會消耗得特別快，平日不妨多吃奇異果、草莓、青椒或西蘭花，既能抗氧化，又有助促進鐵質吸收。

蛋白質不可少，但切忌「大魚大肉」

天氣熱，大家自然會食慾不振，結果導致蛋白質的攝取不足。事實上，蛋白質是維持免疫力和肌肉量的重要基石，一旦缺乏，身體修復能力變差，人就會顯得特別疲憊。

不過，李醫生提醒，這些時候同樣不應跑去吃油膩的燒肉或火鍋，因為過多油膩的紅肉會加重脾胃負擔。最好的選擇是魚、蝦、雞蛋、豆腐和乳酪。這些易消化的優質蛋白，既能給身體提供足夠能量，又不會讓身體「發熱」。

傳統祛濕食材的科學根據

廣東人夏天最愛煲消暑湯水，李醫生提到，中醫常說的「清熱祛濕」食材，在現代營養學中其實也大有根據：

綠豆湯：富含鉀質和維他命B雜。李醫生特別提醒，最好「連湯帶豆」一起吃，而且記得少放糖，因為甜食容易「助濕生痰」。



生熟薏米與赤小豆：這是一對經典祛濕拍檔。薏米和赤小豆含有豐富的膳食纖維，一起煮粥或煮水喝，健脾去濕效果相輔相成。



冬瓜與苦瓜：冬瓜水分多、熱量低且高鉀，煮湯喝能利尿消腫；苦瓜則富含維他命C，清炒或涼拌都有助清熱。



胃口變差？可能跟「缺鋅」有關

如果你發現最近吃什麼都「無味」，這可能與缺鋅有關。汗水會帶走微量元素鋅，而鋅是維持正常味覺的關鍵。平時可以適量吃些貝殼類海鮮（如蜆、生蠔）、瘦肉或南瓜子來補充。

另外，雪糕、凍飲雖然能帶來一時的涼爽快感，但過度生冷會抑制消化酶的活性，甚至引發腸胃痙攣。保護好腸胃，才是夏天保持活力的關鍵。

８種涼感食品可助身體消暑祛濕（按圖👇👇👇）

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記住夏日飲食口訣：「三減三增」

面對接下來的濕熱天氣，不妨把李醫生建議的「三減三增」原則記在心裡：

三減：

減油膩（避免加重脾胃負擔）



減生冷（防止損傷脾陽、影響消化）



減甜膩（避免生痰聚濕）



三增：

增湯水（同時補充水分和電解質）



增酸味（如烏梅、檸檬，能生津開胃）



增苦味（如苦瓜、蓮子心，有助清熱解暑）



今天回家後，不妨檢查一下雪櫃，少喝點含糖凍飲，換成無糖綠豆湯或者新鮮檸檬水，這就是應對濕熱夏天最簡單、最有效的第一步。