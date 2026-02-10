健康飲食｜網傳「食豬油更健康」？營養師：這三類人切忌餐餐食！

近年不少家庭為了健康，轉用橄欖油或葵花籽油等植物油煮食。然而，網絡上卻流傳一種說法，指「植物油不健康，要吃回豬油才對」，令不少主婦和注重健康的市民感到困惑，究竟哪一種油才是正確的選擇？



台灣營養師曾建銘近日在Facebook專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文，以科學角度為大家拆解這股「豬油復興」的迷思。他強調，雖然豬油確實有其獨特優點，但長期攝取過量仍隱藏健康風險，並非適合所有人「餐餐食」。

豬油的三大優點：耐高溫、夠香口

豬油的飽和脂肪是製造壞膽固醇的元兇，卻同時令豬油適合在高溫下保持穩定，不易產生有害物醛。

曾建銘指出，老一輩愛用豬油並非沒有道理，從科學角度來看，豬油主要有三大優勢：

1. 耐高溫（煙點高）： 豬油的發煙點較高，非常適合中式料理常見的大火快炒或煎炸，相比部份植物油，豬油在高溫下較不容易產生有害油煙。



2. 穩定性高： 豬油的化學結構較穩定，不易氧化變質，這也是它被認為「耐放」的原因。



3. 味道香濃： 不可否認，用豬油炒菜或拌飯，其獨特的動物油脂香氣是植物油難以取代的，這也是許多老饕對豬油念念不忘的原因。



豬油的隱憂：飽和脂肪是心血管大敵

雖然豬油適合高溫烹調，但營養師提醒，大家不能忽視其潛在的健康隱憂——「飽和脂肪酸」。

曾建銘解釋，豬油的飽和脂肪含量約佔 40%，相比之下，一般被認為較健康的橄欖油，其飽和脂肪僅約 15%。如果長期攝取過多飽和脂肪，容易導致體內的壞膽固醇（LDL）上升，進而增加患上心血管疾病的風險。

因此，營養師特別提醒以下３類人士，建議應嚴格控制豬油攝取量，切勿跟風「天天食、餐餐食」：

● 家中長者



● 「三高」人士（高血壓、高血脂、高血糖）



● 正在控制體重的人士



專家教路：家中應該備有幾種油？

既然豬油有優點也有缺點，到底該如何選擇？曾建銘強調：「沒有一種油是完美的，最好的方式是輪替使用。」

他建議市民應依照不同的烹調方式，選擇合適的油品：

大火快炒／煎炸（高溫）： 可以使用豬油或牛油果油。這類油品耐熱度高，適合高溫處理，但曾建銘提醒，即使耐熱，高溫油炸的頻率仍需控制。



涼拌／低溫水炒（低溫）： 橄欖油或亞麻籽油是更好的選擇。這類油品富含不飽和脂肪酸，對心血管較為有益，但使用時應避免高溫加熱，以免破壞營養。



最後，曾建銘提醒大眾一個不變的定律：「總量控制」。

無論是標榜健康的植物油，還是傳統的豬油，它們的熱量都是一樣的——每 1 克油約等於 9 千卡（kcal）。即使選對了油，如果用量不節制，吃多了同樣會導致肥胖。因此，因應料理方式「換住用」，並控制油脂總攝取量，才是維持健康的長久之計。

