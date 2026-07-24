骨質疏鬆｜港大推免費篩查 驚揭每6人即有1人高危 附預防全攻略

骨質疏鬆症向來被稱為「沉默的殺手」，早期幾乎沒有任何明顯徵狀，許多長者都要到不幸跌倒骨折，才驚覺骨骼健康早已亮起紅燈。為了及早發掘社區內的隱形患者，香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）藥理及藥劑學系早前聯同社區藥房，推出全港首個由社區藥劑師主導的「免費骨質疏鬆症篩查服務」。



(左起) 基督教家庭服務中心社區藥劑師古凱琪女士、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍教授、基督教家庭服務中心服務總監（基層醫療健康服務）江政宇先生，及接受骨質疏鬆症篩查的岑女士。（李可榆攝）

這項計劃採用專為華人設計的「華人骨質疏鬆篩查工具（COSA）」，只需評估年齡、體重、性別及骨折病史，便能精準預測患病風險。活動推出至今，藥劑師已主動接觸逾千名市民，並為約600名符合資格的高危人士完成評估。

令人關注的是，篩查結果顯示有超過100名受訪者（約佔總評估人數的六分之一）屬於高危骨折人群。這意味著在日常社區中，有不少長者正面臨極高的骨折風險，極需及時轉介至家庭醫生，作進一步的雙能量X光吸收儀（DXA）骨質密度檢查。

80多歲的岑婆婆（中間），偶然接受了骨質疏鬆檢查，才驚覺有患上病症的風險。（李可榆攝）

目前COSA工具已上載至網站，熟悉科技的市民可自行免費使用，並建議市民親身到社區藥房接觸藥劑師，以取得專業意見。團隊亦期望未來將服務推展到全港600多間社區藥房，料每年可惠及數以十萬計市民。

為什麼骨頭會變「空心」？解構骨質疏鬆成因

我們的骨骼其實是一個不斷新陳代謝的活組織。在年輕時，造骨細胞的速度高於骨質流失的速度，骨骼密度會 在30歲左右達到高峰。但隨著年齡增長，特別是身體機能退化，骨質流失的速度會漸漸超越造骨速度。

當骨骼內部的孔隙變得愈來愈大、結構變得脆弱，就像一塊充滿洞孔的乾海綿，這就是骨質疏鬆。此時骨頭的承重與抗震能力大減，輕微的碰撞甚至只是一次咳嗽、彎腰提重物，都可能引發「脆性骨折」，當中又以大腿骨（髖骨）、脊椎骨及手腕骨最為常見。

哪些人是骨質疏鬆的高危族群？

高齡人士： 70歲以上的男性，以及65歲以上的女性。



停經後婦女： 女性在停經後，體內的女性荷爾蒙（雌激素）分泌急劇下降，這會大幅加速骨質流失。



體型過於纖瘦： 體重過輕或體質量指數（BMI）偏低者，骨骼負荷較輕，骨密度通常也較低。



家族遺傳： 直系親屬（如父母）曾患骨質疏鬆或發生過髖骨骨折。



不良生活習慣： 長期吸煙、過量飲酒、缺乏運動、日常飲食嚴重缺乏鈣質與維他命D。



長期服藥或特定疾病： 長期服用類固醇藥物、患有類風濕性關節炎或甲狀腺功能亢進等疾病。



預防骨質疏鬆 要從日常生活中「儲骨本」！

骨質疏鬆雖然不可逆轉，但絕對可以透過主動介入來減慢流失速度。無論是正值壯年還是已有一定年紀，都可以從以下四大範疇守護骨骼健康：

1. 補充足夠營養（鈣質＋維他命D）

均衡補鈣： 成人每日建議攝取約 1000 至 1200 毫克鈣質。日常可多選擇高鈣食物，例如牛奶、優格、傳統板豆腐（含有鈣固化劑）、深綠色蔬菜（如芥蘭、菜心）、芝麻以及連骨可食用的罐頭沙丁魚或小魚乾。



補充維他命D： 維他命D是促進腸道吸收鈣質的關鍵鎖匙。除了多曬太陽（每日於非猛烈陽光下曬15至20分鐘），亦可從鮭魚、蛋黃、香菇等食物中攝取。



減少鈣質流失： 避免飲食過鹹（過多的鈉會隨尿液排出時帶走鈣質），並控制濃茶、咖啡及汽水等高咖啡因或含磷飲料的飲用量。



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2. 進行負荷及肌力運動

骨骼需要適度的壓力刺激才能維持密度。建議每週進行至少 150 分鐘的中等強度運動：

負重運動： 快步走、慢跑、登樓梯、跳舞等，利用自身體重對骨骼施加壓力。



肌力訓練： 借助彈力帶、啞鈴或深蹲等動作訓練肌肉力量。強壯的肌肉能更好地位骨骼提供支撐與保護。



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3. 實施家庭防跌措施

對於長者而言，預防骨質疏鬆的最終目的就是「防跌」。許多骨折都是在室內發生，因此居家安全至關重要：

保持室內光線充足，走廊及梯級安裝夜燈。



清理地板雜物及電線，確保走道通暢。



浴室及廚房等易濕滑地方需加設防滑墊，並在馬桶與浴室牆壁安裝扶手。



選擇合腳且鞋底具備防滑功能的鞋子，避免穿着過鬆的拖鞋走動。



4. 建立健康生活習慣與定期檢查

戒煙及限制酒精攝取能有效減緩骨質流失。對於高危族群（如停經婦女或長者），應定期諮詢家庭醫生或接受身體檢查服務。一旦發現骨質密度有異常下降趨勢，可在醫生指導下適時使用藥物干預，將骨折風險降至最低。