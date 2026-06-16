骨質疏鬆｜防曬太足反傷骨？醫生：包到密不透風隨時阻礙鈣吸收！

踏入炎炎夏日，不少女士出門都會做足防曬準備：防曬乳、太陽傘、防曬外套、甚至面罩缺一不可，恨不得全身上下不露出一點肌膚。不過，這種「吸血鬼式」的極致防曬，雖然保住了白皙肌膚，卻可能在不知不覺中掏空了你的骨骼健康！



防曬做太足 身體根本無法吸收鈣質

據內媒《揚子晚報》報道，中醫骨傷科滕家松醫生指出，過度防曬、完全不接觸陽光，長期下來可能會增加骨質疏鬆的風險。

為什麼防曬會與骨頭健康扯上關係？關鍵在於「維他命D」。

滕家松解釋，很多人以為補鈣只要多喝牛奶、吃鈣片就足夠。但事實上，如果體內沒有維他命D，腸道是無法吸收鈣質的。缺乏維他命D，你吃進肚子的鈣質就只能白白流失，完全無法送到骨骼。這就是為什麼有些人天天補鈣，骨質卻依然在流失。

人體有高達八成至九成的維他命D，需要透過皮膚接觸陽光中的紫外線B（UVB）來自行合成。市面上的防曬衣、太陽傘和防曬乳，其主要功能正是阻擋這些紫外線。當你全身包得密不透風，皮膚接觸不到陽光，身體就無法製造維他命D。日積月累下，骨質就會慢慢流失，最終演變成骨質疏鬆。

9種防曬食物（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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曬太陽也有技巧！怎樣曬才安全？

既然要補維他命D，是不是代表要在烈日下暴曬？當然不是。

滕家松建議，我們每天只需要讓四肢裸露、在陽光下曬15至30分鐘就足夠了。但在曬太陽時，有兩個常被忽視的關鍵：

不要塗防曬乳： 塗了防曬會阻隔合成維他命D的UVB。



不要隔著玻璃曬： 很多人喜歡坐在室內靠窗位置曬太陽，但玻璃會阻擋絕大部份的UVB，這樣曬其實沒有效果。



在時間選擇上，建議避開正午紫外線最強烈的時段，選擇清晨或黃昏，既能補充維他命D，又不用擔心皮膚被曬傷或加速老化。

維他命D不足有哪些症狀？哪些族群較需要補充？（按圖看清👇👇👇）

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維他命D非愈多愈好 過量恐傷腎！

如果不方便曬太陽，也可以透過日常飲食來補充，例如多吃三文魚、沙甸魚等深海魚類，或者蛋黃和添加了維他命D的牛奶。

一般而言，0至65歲的市民每天建議攝取400國際單位（IU）的維他命D；65歲以上的長者因為皮膚合成效率下降，則建議提高到600（IU）。

不過滕家松醫生亦提醒，維他命D並非「愈多愈好」。成年人每天的維他命D攝取量不應超過2000國際單位。如果盲目狂補、服用過量補充劑，反而會引起「維他命D中毒」，導致高血鈣、頻尿甚至是腎結石等健康問題。

說到底，想要皮膚白皙，又想要骨骼強健，兩者並不衝突。日常生活中，只要適度放鬆一下，出門時別把自己包得像個「神秘人」，讓四肢稍微曬曬太陽、透透氣，你就能輕鬆做到既有「美貌」又有「骨氣」！

骨質疏鬆不是年老必然結果！（按圖睇清）👇👇👇

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