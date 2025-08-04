高血壓｜血壓藥要吃一輩子？醫生教日常6招遠離心血管疾病風險

高血壓為心血管疾病最常見且危險的風險因子之一，雖高血壓具有可控性，但許多新診斷病人面對長期服用藥物的壓力，常會感到焦慮與疑慮。



台灣柳營奇美醫院心臟血管內科陳威仲醫師指出，事實上，是否需要長期服藥，取決於個人的血壓狀況、生活習慣以及醫師的專業評估，並非所有病人都必須一輩子依賴藥物控制血壓。

高血壓有哪些症狀？高血壓會引起哪些併發症？（按圖了解 👇👇👇）

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避免數據失準 正確量血壓這樣做

台灣陳威仲醫師表示，正確的血壓測量是管理高血壓的第一步。在測量過程中，若血壓數值偏高，有可能是測量方式不當所造成的假象，例如血壓測量前說話或未休息，或是穿著厚重衣物等。根據台灣心臟學會的高血壓治療指引，建議以居家血壓測量為主，並在早上醒來及晚上睡前各測一次。

測量時使用有椅背且雙腳可平放於地板上的椅子，避免翹腳，並且使用上臂血壓計，確保衣物不要過厚。測量前應充分休息五分鐘，測量時避免說話或交談，以確保數據的準確性。

「藥物＋S-ABCDE」雙軌並行 打造長期穩定血壓策略

目前台灣心臟學會設定的高血壓診斷標準為平均血壓130/80mmHg，為了獲得客觀的血壓判斷，建議根據不同的狀況定期進行血壓測量，而醫師會依據累積的數據，調整藥物劑量或療程。當血壓得以穩定控制之後，病人與醫師可共同著眼於非藥物的生活型態調整，藉此降低對藥物的依賴，並進一步減少心血管疾病的風險。

台灣心臟學會提出的高血壓生活型態調整指南，以S-ABCDE口訣來幫助記憶，包括六個重要的方面：限制鈉的攝取（Sodium restriction）、限制酒精（Alcohol limitation）、減重（Body weight reduction）、戒煙（Cigarette smoke cessation）、飲食調整（Diet adaptation）以及運動（Exercise）。這些措施各自對於血壓的降低與心血管健康的改善有不同的正向作用，說明如下表。

高血壓生活型態調整指南（健康醫療網授權使用）

不靠藥也能降血壓 日常6招調整助你遠離風險

首先，限制鈉的攝取可以幫助減少血管阻力，從而降低血壓，建議每日鈉攝取量不超過一定範圍，同時避免食用高鹽飲食與加工食品；若飲酒過量則會造成血壓上升，戒酒能有效改善血壓狀況；針對體重超標的病人則是建議減重，減少體重有助於顯著降低血壓。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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此外，戒煙也是重要的健康策略，因為煙草中的化學物質會傷害血管並促進血管粥樣硬化。在飲食方面，推崇低脂、均衡、富含蔬果的飲食習慣，如地中海飲食，有助於血管彈性和整體心血管健康。運動方面，規律的有氧運動，如快走、游泳、騎自行車等，不僅可以幫助控制體重，也能改善血管功能。

台灣陳威仲醫師提醒，儘管上述生活型態的改變對血壓有正面影響，但並不代表患者可以立即停止藥物。事實上，藥物治療與生活調整應該相輔相成，透過定期血壓監測、積極的與醫師討論與溝通，逐步調整藥物用量，達到最適合個人體質的療程。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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