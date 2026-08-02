減肥｜下午/半夜肚餓想食零食？營養師推薦健康小食熱量僅22kcal

一天三餐之間，你會不會經常在下午或半夜肚餓？想吃零食往往是減肥路上最大的心魔。明明想維持好身材，嘴饞的慾望卻讓人陷入「想吃又怕胖」的內疚掙扎中。其實控制體重並不代表要徹底告別零食，只要選對食材與份量，吃點心不僅能穩定血糖、避免下一餐暴飲暴食，更能拯救你低落的情緒。本文整理了來自註冊營養師黃志榮（阿Wing）的健康減肥小食心得，教你如何聰明滿足口腹之欲，就算在半夜享用也能無負擔、安心瘦！

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晚餐亂吃速食外賣小心體脂暴增

現代人生活節奏緊湊、生活壓力大，常將炸物、高油高糖等精緻飲食視為宣洩壓力的管道。科學研究早已證實，這類高熱量食物極易在體內轉化為脂肪；若缺乏份量控制，便會直接導致體脂直線上升。

註冊營養師黃志榮（阿Wing）表示，首先需正視「半夜肚餓」的問題，「如果我們有正常的晚餐，進食情況正常的話，一般是沒有需要晚上再進食的。如果晚上有實際需要再吃宵夜，其實已反映晚餐吃得不好或不夠，例如是蔬菜、碳水化合物、蛋白質的比例不適合，這問題是需要處理的。」若問半夜有什麼好零食選擇，阿Wing的建議是晚上盡量不要再吃零食，因為身體是需要休息的。

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營養師推薦健康減肥小食

至於下午時間吃一些小食或零食，阿Wing認為是可以的，「我們一般建議選擇低脂乳酪、無鹽果仁、全麥餅乾等，而要避免高糖食物和飲品，因為這類食品會增加身體的糖分，增加患三高等慢性疾病的風險。」

除此以外，也可考慮烚蛋、水果例如蘋果等，其實都屬於飽肚的小食，可以在下午時選擇。其他小食變化還可用脫脂奶浸少許麥皮，或在乳酪之中加入奇亞籽、亞麻籽，甚至自製青瓜條等，一根中等大小的青瓜熱量僅約22kcal，都屬於較健康的下午茶小食。

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日常飲食優先選擇「高營養密度」食物

以烚蛋和薯片同例子，2 顆水煮蛋約140kcal包含約14 克優質蛋白質、卵磷脂與膽鹼、維生素 A、D、B群以及鐵、鋅等微量礦物質；一小包25 克的薯片為同樣熱量，得到的養分卻是大量的精製澱粉與油炸油脂，極高的鈉，維生素、礦物質與蛋白質幾乎為零。

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攝取高營養密度食物，對減肥有哪些好處？

在減重過程中，挑選營養密度較高的食物至關重要。這類食物不僅能提供身體所需的豐富養分，熱量負擔也相對較低，是實現健康減脂不可或缺的關鍵策略。主要好處包含以下兩大點：

1. 維持身體正常運作與代謝

高營養密度的食物富含維生素、礦物質、膳食纖維等關鍵營養素，能在控制總熱量的同時，確保身體各項生理機能順暢運作。

2. 有效延緩飢餓、控制食慾

當身體獲得充足且全方位的養分時，便不易頻繁發出飢餓訊號，從而減少對零食與額外熱量的渴望。

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有什麼營養素密度高食物適合減肥？

優質蛋白質類（保肌肉、極高食物熱效應）



全蛋： 幾乎包含人體所需的所有微量元素（膽鹼、維生素 B12、葉黃素），且蛋白質吸收率極高，是高飽足感首選。

鮭魚 / 鯖魚： 雖然熱量略高於雞胸肉，但富含 Omega-3 脂肪酸（抗發炎、改善胰島素敏感度）與高質量蛋白質，性價比極高。

深色與十字花科蔬菜（極低熱量、高纖維與抗氧化劑）



深綠色蔬菜（菠菜、羽衣甘藍）： 熱量極低，但鈣、鐵、葉酸及維生素 A、C、K 含量極高，能用大體積填飽胃部。

十字花科蔬菜（椰菜花、椰菜）： 富含蘿蔔硫素與高膳食纖維，嚼勁足且能延緩胃排空，是減脂期的「填肚神器」。

優質原型碳水（穩定血糖、長效供能）



番薯 / 紫薯： 富含膳食纖維、維生素 A 與鉀，升糖指數（GI）比白飯低，能提供持久的飽足感。

燕麥： 富含聚葡萄糖（可溶性纖維），有助於降低膽固醇、穩定飯後血糖並滋養腸道好菌。

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低 GI 水果與健康油脂（補充微量營養與荷爾蒙原料）



莓果類（藍莓、紅桑子）：在所有水果中糖分最低、抗氧化劑（花青素）最高，是減脂期想吃甜食時的最佳解藥。

酪梨：含有豐富的單元不飽和脂肪酸與膳食纖維，適量攝取（每次約 1/4 顆）能幫助吸收脂溶性維生素，並穩定荷爾蒙分泌。