減肥｜愈忙愈肥有原因？研究：長工時令皮質醇上升變「壓力肥」

不少上班族都深有同感：「工作愈忙碌，腰圍反而愈粗。」過去大眾多認為這是由於久坐不動所致，但最近一項於「歐洲肥胖大會」發表的國際研究指出，這種「過勞肥」背後其實有科學根據，甚至與每日的工作時數直接相關。



愈「勤力」腰圍愈粗？研究揭開長工時背後真相

該研究分析了 33 個國家由 1990 年至 2022 年的數據，發現一個相當驚人的規律：「工時愈長的地區，國民肥胖率亦隨之上升。」據數據顯示，只要每年工時減少 1%，全國肥胖率就有機會下降 0.16%。

以美國及拉丁美洲國家為例，這些地區的工時普遍偏長，肥胖問題亦十分嚴重。相比之下，雖然北歐人平時飲食習慣較為豐富，脂肪攝取量不低，但因其工時相對較短，肥胖率反而控制得較理想。這現象反映出，肥胖不單是「飲食選擇」的問題，更與「生活節奏」息息相關。

拆解過勞致肥的３大主要成因

或許有人會質疑：「都忙到連飯都沒時間吃，怎麼會胖？」科學家解釋，這種肥胖稱為「壓力肥」，主要誘因有３個：

皮質醇分泌失衡： 當人長期處於高壓環境或頻繁加班，身體會分泌壓力荷爾蒙——皮質醇。這種荷爾蒙會令肝臟釋放葡萄糖進入血液，本意是為身體提供能量應對威脅，但上班族大多是坐辦公室受壓，這些多餘能量無法消耗，最終轉化成脂肪囤積。



「時間貧窮」陷阱： 工作太忙，以至於難有餘力購買新鮮食材下廚。不少打工仔只能依賴外賣或加工食品。這些「快餐生活」往往高鹽、高油、高糖，成為致肥的捷徑。



睡眠債影響： 經常加班熬夜容易打亂睡眠周期。而睡眠不足會令身體產生更多飢餓素，令翌日更渴望攝取高熱量食物來補充體力。



9成的肥胖，都是由以下5個原因所致：（按圖了解）

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「休息」才是最強減肥藥？專家：減少工時或拯救 50 萬肥胖患者

面對這種社會性的健康危機，不少國家都開始提倡「每週四天工作制」。研究推算，若能將工時縮減兩成，單在英國就可能減少 50 萬名肥胖患者。

澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）學者 Pradeepa Korale-Gedara 指出，當生活達到平衡，大眾就有更多時間處理「生活瑣事」，例如挑選新鮮食材、進行體育活動，或獲得充足睡眠。這些看似微不足道的一點日常改變，其實才是最有效的減肥方案。

雖然香港目前仍未有就推行四天工作制展開討論，但這份研究提醒了我們，肥胖不應只被視為個人自律問題，「長工時文化」往往才是背後的大環境推手。為了維持健康體重，除了計算卡路里外，我們更應學會在排山倒海的工作中為自己爭取喘息空間；在職場身不由己之時，嘗試在忙碌中深呼吸、避免以甜食作為加班後的「補償」，正是對抗「壓力肥」的第一步！

6種營養素避免壓力肥（按圖看清👇👇👇）

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