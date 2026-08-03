食物安全｜土瓜灣街市魚缸水現霍亂弧菌！認清常見症狀與預防要點

夏日炎炎正是各類細菌活躍的高峰期，本港近日再次敲響海鮮及環境衞生的警鐘。食物環境衞生署（食環署）公布，在九龍馬頭圍道165號土瓜灣街市進行例行監測時，發現一樓F22號檔位「聯合記鮮魚」的魚缸水樣本含有高傳染性的「霍亂弧菌 O1」。



土瓜灣街市魚檔「聯合記鮮魚」7月31日仍被圍封。（蘇俊希攝）

店舖名稱： 聯合記鮮魚



詳細地址： 九龍馬頭圍道 165 號土瓜灣街市一樓 F22 號檔位



根據食環署資料，署方人員是在 7 月 24 日於該魚檔抽取魚缸水樣本進行化驗，並在 7 月 30 日下午接獲檢測報告，證實樣本呈陽性反應。署方隨即於同日晚上展開突擊行動，根據《公眾衞生及市政條例》向「聯合記鮮魚」發出即時封閉令，勒令該檔位即時停業。

食環署當晚亦派員圍封魚檔，並在土瓜灣街市一樓進行大清洗及徹底消毒，要求檔主清空魚缸內所有海鮮，直至衞生狀況獲得食環署署長認可、確認公眾健康危害已消除後，方可獲准重開。

這宗突發事件引發不少經常到街市買菜的街坊關注。究竟魚缸水為何會出現霍亂弧菌？這種細菌對人體有何危害？市民在日常買菜和煮食時又該如何防範？

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什麼是霍亂弧菌？對身體有何潛在危害？

根據食物安全中心及衞生防護中心的資料，霍亂弧菌是一種主要存在於水環境中的病原體，尤為喜歡附著在蟹、蝦及貝殼類海產的甲殼表面。當魚缸水受到污水污染，或者處理海鮮的過程不衛生，細菌便有機會隨之傳播。

霍亂弧菌之所以令人擔憂，主要原因在於其強烈的致病力：

產生腸毒素致嚴重失水： 霍亂弧菌進入人體腸道後，會附著在腸黏膜上並分泌霍亂毒素。這種毒素會刺激腸道大量分泌水分與電解質，導致患者出現極度嚴重的腹瀉。



引發脫水與器官衰竭： 由於人體水分以極快速度流失，若未有及時補充水分與鹽分，患者會在短時間內出現嚴重脫水、電解質紊亂，甚至引發休克或急性腎衰竭。



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感染後的典型症狀

霍亂的潛伏期通常相當短，由數小時至 5 天不等，一般為 2 至 3 天。多數感染者可能只呈現輕微腹瀉甚至沒有症狀，但嚴重個案的發病過程卻十分迅速。

若不慎感染，常見的臨床表現包括：

突發性無痛水瀉： 患者會突然拉肚子，排出大量呈灰白色、像「淘米水」一樣的大便，且通常不伴隨腹痛或發燒。



頻繁嘔吐： 在腹瀉開始後，常伴隨陣發性嘔吐。



嚴重脫水徵狀： 由於大量水分流失，患者會出現口乾舌燥、眼窩凹陷、皮膚失去彈性、尿量驟減、肌肉抽筋以及血壓下降等情況。



由於長者、幼童以及本身有慢性疾病或免疫力較弱的人士，感染後出現重症的風險相對較高。若發現在進食海鮮後出現上述劇烈腹瀉或嘔吐症狀，就應立即求醫，並主動告知醫生近期的海鮮飲食史。

２大安全守則 助你買得安心、煮得放心！

雖然霍亂弧菌聽起來可怕，但其實它有一個致命弱點——不耐高溫。只要高溫徹底煮熟，細菌就會被消滅。食安中心提醒市民，在日常生活中做好以下幾點，就能大幅降低感染風險：

1. 逛街市挑選海鮮時

避免接觸魚缸水： 在選購活海鮮時，盡量避免讓魚缸水濺到皮膚、衣服或購買的其他熟食上。



觸碰後徹底洗手： 挑選或觸碰過生鮮海產後，應盡快用清水及梘液洗手，切忌未洗手就觸摸口鼻或直接拿食物吃。



2. 廚房處理與烹調時

生熟分開處理： 準備兩套砧板、刀具及容器，分別處理生海鮮和即食食物，避免交叉污染。



徹底煮熟才食用： 海鮮切勿追求過度鮮嫩而生吃或半生熟。烹煮海鮮時，中心溫度應達到 75℃ 或以上；貝殼類海產應煮至外殼張開，並在張開後繼續煮沸 3 至 5 分鐘。



切勿過夜留食： 煮熟的海鮮應盡快食用，如需儲存，應放在 4℃ 或以下的冰箱內，並在食用前再次徹底加熱。



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