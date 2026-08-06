黎彼得離世｜享年76歲 生前中風卧床 5大病徵出現要立即求醫

香港填詞人兼資深演員黎彼得（Peter）於8月5日不幸離世，結束76載傳奇人生。好友鍾志光證實此一痛心消息，表示黎彼得自今年3月中風臥床後，身體機能逐漸衰退，最終安詳離世。黎彼得曾於2022年接受通波仔手術，本身亦有糖尿、貧血、腎功能指數過高等問題，身體健康情況一直未能好轉，令人惋惜。



在香港，公立醫院每年有13,000至13,500宗急性中風個案，中風往往發生得非常突然，但在發病前的數分鐘至數小時內，身體會發出短暫的警告訊號，若發現自己或身邊的人出現下文列出任何一項症狀，需立即求醫。

黎彼得（Peter）曾在《愛回家》飾演豹叔。（資料圖片）

殿堂級填詞人兼資深演員黎彼得（本名黎成就）幼年喪父且家境貧寒，靠著自學與投稿投身創作，在1970至80年代與許冠傑合作無間，寫下《半斤八両》、《浪子心聲》等無數膾炙人口的粵語經典歌曲，其後更跨足影視圈成為家喻戶曉的資深綠葉，於2008年榮獲「CASH音樂成就大獎」。

晚年的他健康狀況大不如前，2021年底接受心臟「通波仔」手術後便疾病纏身，近年又因流感重症引發呼吸困難住院，並被診斷出患有糖尿病、貧血及肺腎功能衰竭等多種慢性病，多番出入加護病房；直至2026年3月他在護老院內突發中風暈倒，隨後一直臥床休養，身體機能日益衰退，最終於2026年8月5日在瑪嘉烈醫院離世，享年76歲。

黎彼得有糖尿、貧血、腎功能指數過高等問題，住院期間輸了兩包血，出院後暴瘦十幾磅。

中風不再是長者專利

根據衞生防護中心的官方數據，香港每年平均約有三千多人死於中風，是本港排第四的「致命殺手」，55 歲或以下的死者佔比達 7.7%，反映中風風險不容忽視。此外，資料亦進一步顯示，中風不再是長者專利，青年與中年人的中風發病率正持續爬升。1990 年至 2021 年間，全球中風新發個案、倖存人數及死亡個案分別暴增約 70%、86% 與 44%。隨著全球人口老化與增長，加上肥胖、高血壓、高膽固醇、糖尿病及吸煙等風險因素在年輕一代中普及化，專家預估未來 25 年內，全球因中風死亡的人數及傷殘損失將再分別大幅增加 50% 及 31%。

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中風成因您要知

依據發病機制的不同，中風主要分為以下兩大類：

缺血性中風（佔七成以上）：屬於最普遍的中風類型。當腦血管出現硬化並形成血栓，或是來自心臟或頸動脈的血塊游走至大腦堵塞血管時便會發生。房顫等心律不正、心瓣問題或冠心病患者均屬高危族群。

出血性中風（俗稱腦出血）：因腦血管爆裂所致。常見誘因是長期高血壓導致血管壁脆弱破裂；若屬於先天性腦血管病變，血液可能破裂流入蜘蛛網膜下腔壓迫大腦，並引發血管收縮，使腦部缺血狀況雪上加霜。

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中風可致嚴重殘障

中風的醫學名稱為「腦血管疾病」。當腦部血液供應因故減少或中斷時，腦細胞會因突發性缺氧，在數分鐘內壞死並喪失功能，進而導致其所支配的身體機能出現障礙。中風屬於嚴重的內科急症，患者在發病後三個月內的死亡率約為 30%；然而在倖存者中，超過半數能完全恢復生活自理能力，嚴重殘障者則少於兩成。

絕大多數中風均發生得突如其來、缺乏前兆。鑑於中風可能造成極為深遠的身體傷害，一旦發現以下警告徵兆，務必即時求醫診治，以爭取黃金治療時間，降低後遺症風險：

．言語不清或說話表達出現困難

．一隻手臂、腳或半邊臉突然發生短暫的麻痺、軟弱無力或癱瘓

．視線突然模糊或一隻眼睛看不清楚

．突發性的劇烈頭痛

．身體平衡及手腳協調出現困難、或突然無故倒下

．無故頭暈或昏厥

．可能出現失禁



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預防中風由生活做起

「三低一高」飲食原則



要有效預防中風，關鍵在於減慢血管硬化的速度，大家可先從日常生活習慣與心理調節全面入手。在飲食方面，應嚴格實踐。「三低一高」（低鹽、低脂、低糖及高纖）原則並減少鈉鹽攝取，同時配合控制體重、定期進行有氧運動，以及徹底戒煙與避免酗酒；此外，學會善用適當方式處理生活壓力、保持身心放鬆，亦是維持血管健康、穩定血壓不可或缺的一環。

定期健康檢查



定期健康檢查是預防中風最關鍵的第一道防線。由於中風在發病前往往沒有任何明顯症狀，被醫學界稱為「隱形殺手」，而體檢能將這些隱蔽的風險及早解決。

針對中風預防，大家可透過私家醫院、體檢中心或政府基層醫療網絡（如地區康健中心），定期進行涵蓋「三高」及血管健康的全套健康檢查。基礎項目應包含血壓量度、空腹血糖、血脂膽固醇全套測試及心電圖，以篩查高血壓、糖尿病、高血脂及心律不正（如房顫）等中風高危因素。

對於 45 歲以上、有三高或家族病史的高危人士，建議進一步接受頸動脈超聲波檢查評估頸血管斑塊與狹窄程度，甚至進行腦部磁力共振造影（MRI/MRA）以精確檢測腦血管瘤、微出血或隱性小中風；此外，配合政府「慢性疾病共同治理計劃」，市民亦可透過基層家庭醫生獲取資助進行三高篩查，實踐早發現、早控制的預防策略。