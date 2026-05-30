肚子大血脂高別忽視　代謝失衡恐致心肌梗塞/中風　調整3習慣改善

很多人步入中年，肚子慢慢變大，抽血檢查時三酸甘油脂稍微偏高，但身體沒有什麼不舒服，就多半不太在意，只覺得可能是工作比較忙、運動少了一點。不過台北榮總遺傳優生科主治醫師張家銘指出，近年的研究發現，「腰圍增加＋三酸甘油脂升高」這個組合，其實可能是血管健康正在改變的早期訊號。



當一個人同時出現腰圍變大與三酸甘油脂升高時，醫學上有一個專門名稱，叫做 「高三酸甘油脂腰圍表型」（Hypertriglyceridemic Waist）。研究顯示，具有這種表型的人，未來出現早期動脈粥樣硬化的風險，大約會增加兩倍以上。

心血管疾病，是十幾年的累積過程

很多人對心臟病或中風的印象，都是「突然發生」。可能前一天還好好的，隔天卻突然胸口劇痛，或突然中風送醫。但在醫學研究中看到的，其實更像是一個長期累積的過程：

（1）血管內壁長期承受壓力

（2）血脂慢慢沉積

（3）免疫細胞開始聚集

（4）血管壁逐漸變厚



這些變化可能持續10年以上，而且大多數時候身體沒有明顯症狀。醫學上把這段過程稱為 「亞臨床動脈粥樣硬化」。等到某一天斑塊變得不穩定，心肌梗塞或中風才突然發生。因此，越早看見身體的訊號，就越有機會改變未來的健康方向。

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腰圍變大，其實是代謝系統在提醒你

為什麼腰圍變大，會和血管健康有關？張家銘用一個簡單的比喻，如果把身體想像成一座城市，代謝系統就像城市裡的能源調度系統。當能源調度開始不順暢，多餘的燃料就會堆在倉庫裡。而身體裡的「倉庫」，很多時候就是內臟脂肪。當內臟脂肪增加時：

肝臟會製造更多三酸甘油脂

血液脂蛋白組成改變

脂質更容易附著在血管壁



同時，免疫系統也會受到影響，身體會維持在一種低度慢性發炎的狀態。時間一久，血管內壁就可能逐漸變厚，形成動脈斑塊。

從系統醫學看健康：問題往往是整體代謝環境

在個人化精準健康與系統醫學的概念中，醫師常會觀察身體整體的運作環境。當代謝環境開始失衡時，可能會同時出現：

肝臟脂質生成增加

腹部脂肪堆積

慢性發炎反應上升

粒線體能量效率下降

胰島素與壓力荷爾蒙失衡



當這些因素同時存在時，血管內壁的修復能力就會逐漸下降。

腸道、循環與修復能力，也會影響血管健康

除了代謝系統外，身體還有幾個系統也會影響血管變化。例如腸道菌相。腸道細菌不只影響消化，也會影響脂質代謝與免疫反應。如果腸道環境不穩定，發炎訊號就比較容易出現。

另外是循環與活動量。當身體活動量下降時，血管彈性會逐漸變差，血管內壁的調節能力也會減弱。再來是細胞修復能力。每天細胞都會受到壓力，如果修復速度跟不上累積的壓力，血管結構就可能慢慢改變。

壓力與睡眠，也會影響腰圍與血脂

不少人都有這樣的經驗，只要工作壓力大、睡眠不好，肚子就開始變大。這其實與神經系統與內分泌系統有關。當壓力反應系統長期處於高警戒狀態時：

（1）交感神經較活躍

（2）胰島素敏感度下降

（3）發炎反應增加



如果作息不穩定，例如經常熬夜，身體的生理節律也會被打亂。因此很多人在睡眠改善後，腰圍與三酸甘油脂也會跟著改善。

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「肚子大＋三酸甘油脂高」看這些指標

在臨床上，如果出現這種情況，醫師通常會建議進一步評估幾個指標，例如：

1. 代謝指標

空腹血糖

空腹胰島素

糖化血色素



2. 脂質相關

脂蛋白結構分析。

3. 發炎指標

高敏感度C反應蛋白（hs-CRP）。

此外，有些人也可以透過頸動脈超音波，了解血管內壁是否已經出現早期變化。這些檢查的目的，是更完整地看見身體的代謝情況。

改善三酸甘油脂與腰圍，從3個生活習慣開始

張家銘表示，如果從系統醫學或功能醫學角度來看，高三酸甘油脂腰圍表型代表的，其實是整體代謝環境開始失衡。因此調整的重點，不只是降低三酸甘油脂，而是慢慢把身體代謝拉回平衡。

1. 飲食調整

很多三酸甘油脂升高，與含糖飲料、甜食與加工食品攝取過多有關。建議：

（1）多吃蔬菜與天然食物

（2）適量蛋白質

（3）減少含糖飲料與甜食



同時，晚餐時間不要太晚，避免睡前進食。

2. 增加身體活動

肌肉是身體消耗能量的重要器官。只要活動量增加，血糖與脂肪就更容易被利用。例如：

（1）快走

（2）騎腳踏車

（3）游泳

（4）簡單肌力訓練



都有助於改善代謝。

3. 顧好睡眠與生活節律

壓力與睡眠不足，會影響荷爾蒙與代謝節律。當作息穩定、睡眠品質改善時，發炎反應下降，腰圍與血脂也可能跟著改善。

讀懂身體訊號，就能更早改變健康方向

張家銘提醒，很多慢性疾病，其實是身體在多年裡慢慢累積的結果。腰圍變大、三酸甘油脂升高，看起來只是小小的變化，但往往是身體最早出現的提醒。當我們開始理解這些訊號，並慢慢調整生活模式，健康就有機會回到更穩定的方向。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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