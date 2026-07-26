預防中風｜單側無力、視力模糊是腦中風先兆？醫生教FAST原則判斷

一名保全人員深夜上樓巡邏後遲遲未返回，社區總幹事察覺異狀，立即聯繫住戶協助上樓查看。住戶抵達頂樓時，發現保全倒臥地面且無法自行起身，隨即撥打999報案；救護人員到場後進一步評估，發現患者辛辛那提中風檢測呈陽性反應，隨即送往醫院急診接受治療。患者到院後經醫療團隊檢查，確認為急性缺血性腦中風。



倒地30分鐘內被發現 急性缺血性中風及時送醫

由於患者倒地後約30分鐘內即被發現，社區人員及住戶迅速啟動通報機制，救護人員亦即時到場協助送醫，成功為患者爭取黃金治療時間，目前仍於加護病房接受後續治療與觀察。

台湾新店耕莘醫院急診醫學科呂昀峰醫師表示，急性中風發生後「時間就是大腦」，每延誤一分鐘，都可能造成大量腦細胞受損。若能在症狀出現後儘速送醫，將有助於醫療團隊評估最適當的治療方式，降低後續失能風險。

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記住FAST原則 辛辛那提中風檢測快速判斷

呂昀峰醫師提醒，人們可透過國際常用的「FAST」原則辨識中風警訊，包括「F（Face）臉歪」、「A（Arm）手垂」、「S（Speech）大舌頭」以及「T（Time）記下時間立即送醫」。

此外，人們也可利用救護人員常使用的「辛辛那提中風指標（Cincinnati Stroke Scale）」進行簡單判斷，也就是「微笑、殭屍、會說話」三步驟。請對方微笑或露出牙齒，觀察臉部是否對稱；請對方閉眼將雙手向前平舉約10秒鐘，觀察是否有單側手臂無力下垂；再請對方說一句簡單的話，確認是否出現口齒不清、表達困難或答非所問情形。

呂昀峰醫師表示，只要上述檢測中有任何一項出現異常，即應高度懷疑中風，應立即撥打999送醫，切勿等待症狀自行改善，以免錯失黃金治療時間。

不只臉歪手垂說話怪 這些症狀也可能是中風

除了典型症狀外，呂昀峰醫師補充，中風也可能表現為突然視力模糊、劇烈頭暈、步態不穩、單側肢體麻木無力或意識改變等情況。由於部分患者不一定會感到疼痛，因此常被誤認為只是疲勞或身體不適，而錯失黃金治療時機。

發現疑似中風別觀察 撥打999才能把握黃金時間

呂昀峰醫師提醒，當發現身邊親友、同事或社區住戶出現疑似中風症狀時，切勿等待觀察或自行開車送醫，應立即撥打999，由專業救護人員評估並送往具急重症處置能力的醫療院所，才能把握黃金治療時機，共同守護生命安全。

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