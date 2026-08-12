健康飲食｜睡前飲酸櫻桃汁能護腦？研究揭助改善睡眠兼提升專注力

不少人在臨睡前都習慣喝一杯飲品，希望能放鬆神經、睡個好覺。畢竟睡眠質素會直接影響翌日的精神、記憶力與工作表現。如果想在改善睡眠的同時又能保養大腦，酸櫻桃汁或許是個不錯的選擇。近年研究發現，這種果汁不僅能幫助睡眠，對維持日間專注力與長遠的大腦健康也有正面作用。



天然褪黑素與花青素 延長深層睡眠

酸櫻桃汁營養成分：

• 花青素：強效抗氧化，給予果汁深紅色澤



• 褪黑素：直接調節睡眠-清醒週期



• 色胺酸：合成血清素與褪黑素的前驅物



睡眠是大腦修復的重要過程。當人體處於睡眠狀態時，大腦會忙於整理新資訊，為隔天的精神儲備能量。相反，長期睡眠質素差，已被證實與認知功能下降、甚至腦退化風險增加有關。

酸櫻桃汁含有多種有助調節睡眠的天然成分。據外媒《EatingWell》報道，美國註冊營養師 Katie Gross 指出，酸櫻桃汁含有豐富的花青素（即賦予櫻桃深紅色的天然色素）、褪黑素、色胺酸及血清素。其中，褪黑素是控制人體生理時鐘的核心生理物質，而色胺酸則是身體合成血清素與褪黑素的原料。研究顯示，定期飲用酸櫻桃產品，能幫助人們延長睡眠時間，並減少半夜醒來的機會。

４方法判斷認知狀態（按圖👇👇👇）

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告別日間腦霧 幫助持續集中精神

談到大腦健康，許多人第一時間會想到記憶力，但能在日常工作中長時間保持專注，同樣非常關鍵。不論是在公司開長會，還是在路上駕駛，都需要穩定的專注力。

研究指出，酸櫻桃濃縮液有助提升部份認知功能，特別是「持續注意力」。有研究參與者在補充酸櫻桃產品後，於專注力測試中表現更佳，同時表示日間的心理疲勞感有所減輕。

另一位註冊營養師 Brinya Kydd 表示，雖然目前相關研究的規模較小，仍需要大規模臨床實驗去證實，但結果在不同族群中展現出的一致性，相當令人鼓舞。

非咖啡因類提神 抗發炎抗氧化雙管齊下

與咖啡或能量飲品不同，酸櫻桃汁完全不含咖啡因，因此不會帶來「即時飆升」的興奮感，也不會引發隨後的心悸或精神崩潰。

Brinya Kydd 補充，「喝一杯酸櫻桃汁，基本上就像是同時獲得了天然抗發炎、抗氧化以及助眠的組合包。」它所含的多酚和睡眠調節化合物，能隨時間發揮作用，讓大腦獲得充分休息，從而減輕疲勞感。

改善長者記憶力 反應速度同步提升

除了工作族群，酸櫻桃汁對長者的腦部健康亦有裨益。研究發現，定期飲用酸櫻桃汁有助改善長者某些範疇的記憶力。

Brinya Kydd 指出，研究顯示酸櫻桃汁有助改善「情節記憶」（即對過去個人經歷事件的回憶），同時能縮短思考與作出肢體反應的時間。不少參與研究的長者亦反饋對自己的記憶狀態感到更滿意。

營養師提醒：建立整體健腦習慣才是關鍵

雖然酸櫻桃汁展現出不少潛力，但營養師強調，它並非一飲即見效的「神藥」。市面上的研究多數是讓受試者連續飲用數星期甚至數個月才看到明顯效果。

此外，想長期維護大腦健康，單靠一種飲品並不足夠，還需配合以下生活習慣：

均衡飲食：多攝取蔬菜、水果、豆類、全穀類、堅果、橄欖油及深海魚類，可參考「地中海飲食」或「MIND飲食」（麥得飲食）。



規律運動：有氧運動與力量訓練能促進心血管健康，將足夠的氧氣與營養送達大腦。



控制三高：血壓、血糖、膽固醇水平，以及吸煙與缺乏運動，都是可控的腦退化風險因素。



保持學習與社交：多進行腦力思考活動並與親友互動，能讓大腦維持活躍。



今晚準備什入睡之前，不妨考慮倒一杯無添加糖的純酸櫻桃汁，給大腦一個好好休息與修復的機會。不過也要記得，健康的睡眠與腦力需要長期保養，配合規律作息與適度運動，才能由內到外養出精神滿滿的健康大腦！

６大營養素助頭腦清晰（按圖👇👇👇）

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