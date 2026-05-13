暗瘡等青春期完會自動好？醫生警告：錯過黃金期恐留永久凹凸洞！

青春期一到，面上總會無端端爆幾粒暗瘡，這個時期相信大家都經歷過。見到仔女塊面「生到一撻撻」，不少家長可能只會拋下一句：「青春期生暗瘡好正常啫，大個就自然會好啦」選擇佛系面對。不過，這套「等它自己好」的策略其實大錯特錯！如果因為一時疏忽而錯過治療黃金期，分分鐘會搞到滿面凹凸洞，甚至令當事人產生自卑感，留下難以磨滅的心理陰影。



迷思拆解：青春期完自然好？小心留下永久凹凸洞

事實上，暗瘡（醫學上稱為痤瘡）本質是一種慢性炎症。如果我們放任不管，以為它會隨著年紀增長而消退，其實是忽略了最嚴重的後果：永久性疤痕。特別是那些紅腫發炎、甚至含膿的石頭瘡，一旦炎症向深層皮膚發展破壞了真皮層，就會留下我們常說的「凹凸洞」或增生性疤痕。

大家要明白，暗瘡印或者會隨時間慢慢變淡，但凹凸洞一旦形成，單靠塗抹昂貴的護膚品幾乎是毫無作用的。日後往往要花費大量金錢去做分段式激光等醫美療程才能勉強改善，而且很難百分百回復平滑。所以，治暗瘡的最大目標，其實是為了預防這些永久印記。

更現實的問題是，雖然有些人的暗瘡真的會隨年紀減少，但這個所謂的「過渡期」可能長達五年、十年甚至更久。試問有誰願意在人生最美好的青春歲月裡，一直忍受「爛面」的折磨？嚴重的暗瘡不僅影響外觀，更會直接打擊自信心，引發社交恐懼。及早處理，不單是為了拯救皮膚，更是為了找回自信。

▼點解會生暗瘡，知道原因先可以對症下藥！（按圖了解👇👇👇）：

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針對嚴重程度 對症下藥絕不手軟

那麼到底應該如何對付暗瘡？最怕就是病急亂投醫，一開始就亂用猛藥。其實要對症下藥，首先要學識幫自己的暗瘡「分級」。大家不妨對鏡照照，看看自己的皮膚狀況屬於以下哪個級別：

輕度：純粹粉刺

如果面上只有小量的黑頭或白頭粉刺，沒有明顯紅腫，這只是輕度級別。這個階段以日常護理為主，做好基本的清潔和控油就足夠。你亦可以嘗試使用含有水楊酸或果酸的護膚品來幫手疏通毛孔，然後慢慢觀察皮膚變化。



中度：紅腫含膿

當面上開始出現會痛的紅腫暗瘡（炎性丘疹），甚至有膿疱現身，這已經是中度發炎的警號。這個時候就別再單靠護膚品死撐了，及時求醫才是上策。醫生通常會處方外用藥物（例如維他命A酸、過氧化苯甲醯等）來控制病情，有需要時還會配合物理治療。



重度：結節囊腫

萬一面上的暗瘡演變成大面積、硬實的結節或囊腫，而且痛感明顯，這類重度暗瘡極容易留下難以挽救的凹凸洞。去到這個地步是「必須治療」，不能再拖。醫生通常會處方口服藥物（如抗生素或異維A酸），聯合外用藥及光電等物理治療多管齊下，嚴防留下毀容性的疤痕。



治痘３大重點：護膚、飲食、用藥缺一不可

除了針對不同嚴重程度尋求協助，日常生活的配合也決定了抗痘的成敗。大家不妨從以下3點著手，建立正確的抗痘習慣：

1. 學會護膚，嚴禁手擠

很多人生暗瘡時總會手痕去擠，這絕對是大忌！用手擠壓會把細菌推向皮膚深層，令發炎加劇，這正是造成凹凸洞的最大元凶。平時早晚用溫水和溫和的洗面乳清潔即可，過度洗面反而會破壞皮膚屏障。出門時也要做好防曬，因為紫外線會令發炎後的色素沉澱，讓暗瘡印變得更黑、更難退。



2. 控制飲食作息

日常飲食和作息絕對不容忽視。高糖分的甜品飲料、高脂食物，甚至脫脂奶，其實都是暗瘡的「催化劑」。加上經常捱夜、精神壓力大，都會令荷爾蒙波動而狂爆暗瘡。建議多吃蔬果保持腸道暢通，並盡量早睡早起，學會為自己減壓。



3. 規範用藥，拒絕偏方

坊間流傳著各種去暗瘡的偏方，或者標榜快速見效的神奇產品，大家最好保持警惕。這些來歷不明的產品可能含有類固醇，亂用分分鐘變成「激素臉」。面對暗瘡，最明智的做法還是及早尋求正規皮膚科醫生的協助，並耐心聽從醫生的指示規範用藥。別讓一時的拖延或誤信偏方，成為日後揮之不去的遺憾。



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