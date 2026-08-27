婦人長期服止痛藥越食越頭痛！記憶力衰退損認知　醫生拆解原因

許多都市人習慣將頭痛歸咎於「太累」或「不夠睡」，隨手吞止痛藥便當沒事。神經醫學界警告，將偏頭痛視為單純的生理疲勞，隨時會錯過阻止病情惡化的黃金治療期，甚至因過度服藥誘發反彈性頭痛。台灣一名80歲婦人就因長期依賴止痛成藥及安眠藥，導致出現「藥物過度使用頭痛」（Medication Overuse Headache, MOH），不僅未能根治病症，更出現記憶力衰退及認知功能受損跡象。醫生警告，若每月服用止痛藥超過10天，且持續達3個月或以上，風險便大幅增加。



偏頭痛｜靠飲咖啡止頭痛恐令症狀加劇？醫生提醒謹慎使用止痛藥物

許多都市人習慣將頭痛歸咎於「太累」或「不夠睡」，隨手吞止痛藥便繼續工作。（AI生成圖片）

八旬婦人每月服止痛藥逾10天 陷「越食越痛」惡性循環

據《LINE NEWS》報道，台灣一名80歲老婦因長年頭痛，習慣出現不適即服用止痛成藥，每月服藥逾10天，且持續達兩年。家屬發現她記憶力轉差兼出現幻覺，遂帶她求醫，其後被診斷為「藥物過度使用頭痛」。

台中榮總神經內科醫生林佳彥指出，連續三個月且每月服用急性止痛藥超過10至15天，會令腦部產生依賴，令預防頭痛藥物失效。此外，坊間成藥多含抗膽鹼、抗組織胺及咖啡因，未經醫囑濫用易引致精神昏沉甚至「譫妄症」，出現日夜顛倒與視聽幻覺。林佳彥醫生指出，頻繁頭痛者應由醫生評估遞減藥物，或改以非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）合併多巴胺阻斷劑治療；日常可透過日間輕度運動、社交活動及曬太陽改善睡眠，減少對藥物的依賴。

頻繁頭痛者應由醫生評估遞減藥物，或改以非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）合併多巴胺阻斷劑治療；日常可透過日間輕度運動、曬太陽改善睡眠，減少對藥物的依賴。（AI生成圖片）

磁力共振揭示腦部變異：偏頭痛屬複雜神經血管失調

神經醫學界最新的腦部影像學分析指出，偏頭痛並非單純的血管收縮或肌肉緊張，而是一種複雜的神經血管失調疾病。研究團隊透過高解像度磁力共振(MRI)掃描追蹤發現，當偏頭痛從每個月偶發數次，演變為每月發作超過15天的「慢性偏頭痛」時，患者腦部處理痛覺的神經網絡會出現持續性的高敏感化現象，這種長期反覆的疼痛訊號刺激，更可能導致腦部白質區域出現微小的訊號異常變化。

當偏頭痛從每個月偶發數次，演變為每月發作超過 15 天的「慢性偏頭痛」時，患者腦部處理痛覺的神經網絡會出現持續性的高敏感化現象。（AI生成圖片）

每月服止痛藥逾10天 恐陷「反彈性頭痛」惡性循環

根據權威醫療機構Mayo Clinic的臨床關注以及WebMD神經學專題分析，不少患者存在「止痛藥依賴性頭痛」的誤區，當每月服用市售止痛藥超過10至15天時，藥物殘留效應反而會誘發反彈性頭痛，加速病程向慢性化轉變。頭痛｜7成原發性頭痛竟因肌肉太緊？頭痛伴隨5症狀應立即就醫

當每月服用市售止痛藥超過10至15天時，藥物殘留效應反而會誘發反彈性頭痛，加速病程向慢性化轉變。（AI生成圖片）

醫學界建議建立個人的「頭痛日誌」 警惕四大危險徵狀

要預防偏頭痛慢性化，醫學界建議建立個人的「頭痛日誌」，記錄發作時間、誘發因子（如特定飲食、氣壓變化或壓力值）以及藥物反應。若出現每週發作超過2次、頭痛程度劇烈轉變，或伴隨語言障礙與視覺異常，應立即尋求專業診斷，採用正規的預防性治療方案，而非盲目依賴止痛藥物。

若出現每週發作超過2次、頭痛程度劇烈轉變，或伴隨語言障礙與視覺異常，應立即尋求專業診斷，採用正規的預防性治療方案，而非盲目依賴止痛藥物。（AI生成圖片）

中醫調理講求體質 盲目進補切忌自行服藥

在中醫調理方面，偏頭痛常與「肝風內動」相關。常見的食療藥材如天麻、川芎可平肝熄風、活血止痛，但體質偏熱或正在服用抗凝血藥物的患者，切勿自行盲目進補，須經由註冊中醫師診斷後方可調理。