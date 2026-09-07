台4歲女童嘔吐腹痛入院1小時命危　突發性心肌炎險死　揭4大徵兆

幼童突發嘔吐或腹痛，不少家長或會以為只是普通急性腸胃炎，但背後可能隱藏致命危機！台灣有醫院早前公布一宗兒科急症病例，一名4歲女童連續嘔吐及腹痛多天，原被當作腸胃炎觀察，豈料入院後短短1小時內病情急轉直下，演變成極度危險的「爆發性心肌炎」並併發心室頻脈。醫療團隊即時為她裝上人工心肺機（ECMO）搶救，終於成功救回一命。醫生特別警告，幼童無法精準表達胸悶，若出現精神嗜睡、活動力驟降、呼吸急促、四肢冰冷蒼白等4大症狀，必須即時送往急症室。



心肌炎｜6個重點預防心肌炎發生 輕症患者遵循飲食6要點好更快

幼童突發嘔吐或腹痛，不少家長或會以為只是普通急性腸胃炎，但背後可能隱藏致命危機。（AI生成圖片）

嘔吐腹痛非單純腸胃炎 病毒侵心臟1小時命危

據台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院上載病例，該名4歲女童連續3天出現嘔吐與腹痛，起初在診所按急性腸胃炎處理。到了第4天，女童突發臉色蒼白及變得嗜睡，家人隨即將她送往急症室。沒想到到院僅1小時，女童心臟功能驟降，爆發致命性心律不齊「心室頻脈」，診斷為極其兇險的「爆發性心肌炎」。醫療團隊立即使用人工心肺機（ECMO）暫代心肺功能，協助心臟渡過急性發炎期，女童最終平安出院。心肌炎｜少女心刺痛手腳冰確診心肌炎 5分鐘路要走20分鐘是先兆!

心肌炎是指心臟肌肉因病毒感染或自體免疫反應引發的急性發炎與壞死，新竹台大分院小兒部兒科急診醫生吳愷祐指出，兒童心肌炎常見致病原包括腸病毒、腺病毒、流感病毒以及微小病毒B19（Parvovirus B19）等。當病毒侵犯心肌細胞或誘發免疫系統攻擊時，心臟收縮功能會迅速衰竭，心肌肌鈣蛋白數值飆升，極易引發心源性休克。

當病毒侵犯心肌細胞或誘發免疫系統攻擊時，心臟收縮功能會迅速衰竭，心肌肌鈣蛋白數值飆升，極易引發心源性休克。（AI生成圖片）

兒童難表達胸悶 爆發性心肌炎24小時內可致死

兒童心肌炎在臨床診斷上極具挑戰性，因為成人患病時能清晰表達胸痛或心悸，但幼童受限於言語表達能力，初期症狀往往僅表現為食慾不振、嘔吐或腹痛等腸胃道不適，極易與一般腸胃炎混淆。若屬於病程最迅猛的「爆發性心肌炎」，病情可在24小時內快速惡化至心肌休克、多器官衰竭甚至猝死。

心肌炎初期症狀往往僅表現為食慾不振、嘔吐或腹痛等腸胃道不適，極易與一般腸胃炎混淆。（AI生成圖片）

家長必讀：幼童4大心肌炎重症徵兆

面對呼吸道及腸道病毒高峰期，醫療專家提醒家長切勿掉以輕心，若孩子在感冒或腸胃不適期間出現以下4大重症徵兆，應立即前往具備兒童急重症設備的大型醫院急診，進行心電圖及心臟超聲波檢查。

1.精神極度疲倦或嗜睡

2.活動力驟降、反應遲鈍

若孩子在感冒或腸胃不適期間，切勿留在家中觀察，應立即前往具備兒童急重症設備的大型醫院急診，進行心電圖及心臟超聲波檢查（AI生成圖片）

3.呼吸急促或困難

4.四肢冰冷、皮膚蒼白或發紺